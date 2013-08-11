تولیدکنندگان البرزی مواد اولیه خود را از گمرکات استان وارد نمایند

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولیدکنندگان استان مواد اولیه خود را از گمرکات استان وارد نمایند.

مدیرکل استاندارد البرز اظهار داشت: تولید کنندگان فعال استان واردات مواد اولیه و دستگاه های مورد نیاز خط تولید خود را از گمرکات استان البرز انجام دهند و با این اقدام به رونق اقتصادی منطقه و نیز امکان نظارت بهتر استاندارد کمک کنند.

وی افزود: در راستای حمایت از تولید کنندگان استان و سهولت در امر ترخیص مواد اولیه کارخانجات مجوز واردات با اخذ تعهد از مدیرعامل و مسئول کنترل کیفیت واحد تولیدی مبنی بر رعایت استاندارد، صادر خواهد شد.

وی در پایان تاکید داشت: این امر علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و سهولت در کار این عزیزان درآمدهای استان نیز افزایش خواهد داد که حاصل افزایش این در آمد در پیشبرد فعالیتهای عمرانی استان بسیار موثر خواهد بود .

سعادتی با بیان اینکه استاندارد آمادگی حمایت از تولید کنندگان استان را دارد، همکاری و همراهی دستگاه ها را در این زمینه موجب رونق بیش از پیش چرخه اقتصادی استان دانست.