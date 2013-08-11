حوزه فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد به سمت اهداف ديني حركت كرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد داوودآبادي، ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر مشهد اظهار كرد: حوزه فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد از موضع سكولاري به سمت رويكرد ديني و هدف دار حركت كرد.

وي ادامه داد: عملكرد اين حوزه طي سالهاي اخير بسيار مثبت و مطلوب بوده است و فرهنگ ديني و اسلامي در شهر ديده مي شود.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی و طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد يادآور شد: حوزه فرهنگي و اجتماعي تلاش‌های بسياری برای آراستن چهره مشهد الرضا(ع) به روح معنويت انجام داد و اين امر بايد در شوراي چهارم نيز با جديت پيگيري شود.

داوودآبادي تصريح كرد: در شرايط كنونی عموم مردم از فعاليت‌های اين حوزه بسيار رضايت دارند و انتظار دارند تا شوراي چهارم و شهردار آينده نيز در مسير دين و معنويت مشهد را اداره كند.