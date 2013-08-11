اندیشمندان دینی مطرح کشور به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تقویت مبانی اعتقادی با رویکرد سبک زندگی اسلامی به همت نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرکرد در چهارمحال و بختیاری از فردا 21 مردادماه به مدت یکماه برگزار می شود.



برنامه سخنرانی و موضوعات سخرانیهای اندیشمندان بزرگ کشور در چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است:



آیت الله سید احمد خاتمی



اولین سخنران بیستمین دوره تقویت مبانی اعتقادی و شبه زدایی دینی در چهارمحال و بختیاری آیت الله سید احمد خاتمی است که از 21 مرداد ماه به مدت دو روز با موضوعهای تحکیم پایه های خانواده با سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی اسلامی در تعامل و معاشرت صاحبان سلایق و گروه های فعال سیاسی با یکدیگر، رابطه میان سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی بر اساس آداب و رسوم و تببین جامع ضرورت تغییر در سبک زندگی سخنرانی می کند.



حجت الاسلام حسین دهنوی



از 23 مرداد ماه لغایت 25 مرداد ماه سخنران این طرح حجت الاسلام حسین دهنوی است که موضوع سخنرانی وی مدیریت بدن، سلامت و بهداشت بدن و روان در سبک زندگی اسلامی ، اهمیت ازدواج، خانواده، تکثیر نسل و کثرت اولاد در سبک زندگی اسلامی، رشد فرزند در دامن محبت والدین و آثار ان در سبک زندگی اسلامی است.



حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی



از 25 مرداد ماه به مدت سه روز سخنرانی حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی با موضوعات سخنرانی حق الناس و رعیات اموال عمومی در سبک زندگی اسلامی، رابطه پوشش و اراستگی با عفت در اخلاق پوشش در سبک زندگی اسلامی ، نقش و روش اسلم در تولید سبک زندگی و مبارزه با آداب و روش های غیر اسنانی و غیر دینی است.



حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی



از 28 مرداد ماه به مدت دور روز سخنرانی حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی یا موضوعات سخنرانی عبارتند از جایگاه تعلیم و تربیت در سبک زندگی اسلامی، نقش زن در اقتصاد خانوار متناسب با سبک زندگی اسلامی، تببین مرز میان لهو و لعب و آهنگ مطرب با موسیقی های مجاز در سبک زندگی اسلامی است.



حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی



از 30 مرداد ماه به مدت دو روز حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با موضعات سخنرانی نقش دستگاه قضا در نهادینه نمودن سبک زندگی اسلامی، راهکار های قانونی و اجرایی برای رفع مشکل قانون گریزی در سبک زندگی اسلامی و رابطه سلامت جامعه و اجرای قانون، هماهنگ ساختن قواعد و مقررات ازدواج و طلاق با شرایط و مقتضیات زمان با هدف کاهش آسیب هایی نظیر طلاق و امثال آن متناسب با سبک زندگی اسلامی است.



آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری



از یکم شهریور ماه به مدت دو روز سخنرانی آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با موضوعات جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سبک زندگی اسلامی و نقش حوزه در نهادینه نمودن سبک زندگی اسلامی، آثار منفی حرام بر جامعه و مردم در سبک زندگی اسلامی ، تولید نسل و تحدید در سبک زندگی اسلامی است.



حجت الاسلام راشد یزدی



از سوم شهریور ماه به مدت دو روز سخنرانی حجت الاسلام راشد یزدی با موضوعات عوامل تاثیر گذار بر استحکام خانواده در سبک زندگی اسلامی، فرهنگ ساده زیستی در سبک زندگی اسلامی، اخلاق همسایگی در سبک زندگی اسلامی است.



حجت الاسلام علی ثمری



از پنجم شهریور ماه به مدت سه روز سخنرانی حجت الاسلام علی ثمری با موضو عات حفظ کرامت زن در سبک زندگی، اخلاق کسب و کار در سبک زندگی اسلامی و جایگاه راستگویی و صداقت در سبک زندگی اسلامی است.



حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری



از هشتم شهریور ماه به مدت دو روز سخنرانی حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری با موضوعات اوقات فراغت، تفریحات و سر گرمی های در سبک زندگی اسلامی، فرهنگ کار وجدان کاری در سبک زندگی اسلامی، جوان و ایفا نقش او در شکل دهی جامعه اسلامی است.



آیت الله مقتدایی



از 10 شهریور ماه به مدت سه روز سخنرانی های آیت الله مقتدایی با موضوعات فرهنگ سیاسی اسلام و جایگاه ولایت فقیه در سبک زندگی اسلامی، راز داری و حفظ حریم خصوصی افراد در سبک زندگی اسلامی و اخلاق اجتماعی در سبک زندگی است.



حجت الاسلام حسن عرفان



از 13 شهریور ماه به مدت سه روز سخنرانی حجت الاسلام حسن عرفان با موضوعات نقش و جایگاه انتظار فرج در سبک زندگی اسلامی، حفظ دینداری در عصر تهاجم فرهنگی متناسب با سبک زندگی اسلامی و نقش عفاف و حجاب در سلامت جامعه و راهکار تحقق آن در سبک زندگی اسلامی است.



حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد



از 16 شهریور ماه به مدت دور روز سخنرانی حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد با موضعات سخنرانی اخلاق و اداب و معاشرت در سبک زندگی اسلامی ، جایگاه تجمل گرایی در سبک زندگی اسلامی، اهمیت فرهنگ ، کار و کار آفرینی و تبیین حقوق در این عرصه متناسب با سبک زندگی اسلامی است.



حجت السلام دکتر سید مهدی خاموشی



از 18 شهریور ماه به مدت دو روز حجت السلام دکتر سید مهدی خاموشی با موضوع سخنرانی نقش و جایگاه رسانه ها ی جدید در سبک زندگی اسلامی، جایگاه عدالت و مدارای اجتماعی در سبک زندگی اسلامی نقش وجدان کاری در سبک زندگی اسلامی را خواهند داشت.



حجت الاسلام کاظم صدیقی



از 20 شهریور ماه به مدت دو روز حجت الاسلام کاظم صدیقی با موضوع جایگاه مسجد در سبک زندگی اسلامی، جایگاه اخلاق سیاسی در سبک زندگی اسلامی و نقش محبت به خداد و اهل بیت در سبک زندگی اسلامی خواهد بود.