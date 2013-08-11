دستگیری پنج سرکرده القاعده در استان الانبار/ خنثی شدن قاچاق سلاح از عراق به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک یگان از نیروهای مرزی عراق تلاش یک گروه مسلح را که قصد داشتند محموله مهمات را به خاک سوریه قاچاق کنند، خنثی کردند.

منابع عراقی گزارش دادند که نیروهای مرزی این کشور همچنین در جریان این عملیات، پنج تروریست وابسته به گروه القاعده را دستگیر کردند.

یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق گزارش داد: نیروهای مرزی یک کامیون را در منطقه القائم واقع در استان الانبار تعقیب کردند. این کامیون حامل 100 قبضه کلاشینکف، 66 کمربند انفجاری و 13 محموله تی ان تی بوده است.

به گزارش این منبع، تروریستها در جریان بازپرسی اعتراف کردند که سرکرده های گروه تروریستی موسوم به "دولت اسلامی عراق" هستند. گفتنی است که این گروه تروریستی وابسته به گروه القاعده است.

از سوی دیگر، در پی درگیری تروریستها با نیروهای مسلح عراق، 12 تروریست کشته و 34 نفر بازداشت شدند.