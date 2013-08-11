احمد رضا یزدان نیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر چه پرستاران توانستند با اجرایی شدن این قانون از ساعات کاری کمتر و حقوق بیشتری برخوردار شوند اما تورم موجود در کشور سبب شده با اجرایی کردن قانون ارتقا بهرهوری خدمات پرستاری وضعیت پرستاران همچون سابق باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرایی کردن این قانون در بیمارستانهای دولتی به صورتی است که هنوز بیمارستانهای خصوصی در مقابل اجرایی کردن آن مقاومت میکنند، بیان داشت: اگر چه اجرایی کردن این قانون در بخشهای دولتی با نواقص مختلفی همراه بوده از جمله نحوه اجرا، محاسبه ساعات کاری پرستاران و اضافه کاری و دیر پرداخت کردن حقوق آنها است.
دبیر هیئت مدیره نظام پرستاری استان اصفهان ابراز داشت: در اواخر عمر دولت دهم در حالی 5 قانون در حوزه پرستاری به تصویب رسید که این دیر مصوبه شدن آن با وجودی که اعتقاد به اجرای آن داشتند قابل تامل است.
وی با بیان اینکه قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری بعد از پنج سال بر زمین مانده تصویب شد، ادامه داد: در صورتیکه دولت جدید مصوبات 10 سالهای که در ارتباط با وضعیت پرستاران به تصویب رسیده را اجرایی کند با تحول عظیمی روبرو میشویم.
یزدان نیک گفت: تبدیل دفتر پرستاری به معاونت پرستاری در استانها با اینکه دو ماه پیش به دانشگاههای علوم پزشکی استانها ابلاغ شده است اما در اصفهان هنوز عملیاتی نشده است.
یزدان نیک اینکه تا چه اندازهای شاکله معاونت و فردی به نام معاون میتواند در پیشبرد برنامههای یک سازمان تاثیر داشته باشد موضوعی است که باید به طور مفصل در موردآن بحث کرد و گفت: اگر این معاونت حالت تشریفاتی نداشته باشد میتوان گفت که چون یک معاون ارتباط وسیعتر و مستقیمی با وزارت بهداشت نسبت به یک رئیس نظام پرستاری دارد بنابراین بهتر میتواند در عملیاتی کردن برنامهها موفقتر عمل کند.
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