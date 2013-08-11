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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

بودجه حوزه فعاليت هاي فرهنگي شهرداري مشهد 90 ميليارد تومان است

بودجه حوزه فعاليت هاي فرهنگي شهرداري مشهد 90 ميليارد تومان است

مشهد – خبرگزاري مهر: رئيس شوراي اسلامي مشهد گفت: بودجه حوزه فعاليت هاي فرهنگي شهرداري مشهد 90 ميليارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شيرمحمدي، ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر مشهد اظهار كرد: سال جاري بودجه حوزه فعاليت هاي فرهنگي شهرداري مشهد 90 ميليارد تومان است.

وي ادامه داد: بودجه مربوط به بخش فعاليت هاي فرهنگي شهرداري مشهد در سال 86، 6 ميليارد تومان بود و اين ميزان در سال جاري به بالغ از 90 ميليارد تومان افزايش يافت.

رئيس شوراي اسلامي مشهد افزود: افزايش بودجه حوزه فرهنگي سال جاري در مقايسه با سال 86 نشانگر 15 برابر شدن اين رقم است.

شيرمحمدي با اشاره به مبلغ اختصاص يافته براي بهبود مساجد، بيان كرد: براي بحث مربوط به بهبود و عمران مساجد نيز در سال 86 190 ميليارد تومان، در سال 90، 5 ميليارد تومان و در سال 91 و 4 ماهه نخست امسال 7 ميليارد تومان اختصاص يافت.  

 

 

کد مطلب 2113540

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