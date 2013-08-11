مخالفتها با جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، سر "پل رادوک" با بیان اینکه جدایی از اتحادیه اروپا برای انگلیس فاجعه بار است گفت : هر چند اتحادیه اروپا تغییرات قوانین خود را به طور غیر قابل قبول گسترش داده، اما با این وجود خروج انگلیس از این اتحادیه ویرانگر خواهد بود.

رادوک که از دوستان نزدیک "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، محسوب می شود در ادامه افزود : در مورد روابط ما با اتحادیه اروپا برای من بسیار مهم است که ما در یک بازار آزاد باقی بمانیم.

بسیاری از نمایندگان حزب حاکم محافظه کار به رهبری دیوید کامرون معتقدند که انگلیس باید شرایط عضویت خود در اتحادیه اروپا را تغییر دهد و بسیاری از اختیارات تفویض شده به اتحادیه را پس بگیرد.

موضوع جدایی از اتحادیه اروپا از سوی کامرون و به بهانه کسب استقلال بیشتر از اتحادیه اروپا آغاز شده، اما وی بیش از آنکه به فکر کسب آزادی عمل باشد با توجه به افزایش احساسات ضد یورو در انگلیس در پی آن است تا با سر دادن این شعار شانس خود را برای پیروزی در انتخابات سال 2015 میلادی افزایش بدهد.