ارسال سومین محموله ماشین سازی تبریز به اروپا و جنوب شرقی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر ، میرعلی اکبر اصل خادم ظهر امروز یکشنبه در حاشیه ارسال این محموله در جمع خبرنگاران گفت : سومین محموله صادراتی شرکت ماشین سازی تبریز به جنوب شرقی آسیا شامل سه دستگاه انواع ماشین های افزار صادر شد.

وی افزود : این ماشین ها از نوع tn50 وep4mk به ارزش 50 هزار دلار و چهارمین محموله صادراتی به اروپا شامل 9 دستگاه ماشین های فرز تولیدی به ارزش 190 هزار دلار است.

خادم در بخش دیگری از سخنان خود صادرات این کالاها به کشورهای اروپایی را حاکی از کیفیت بالای محصولات این شرکت دانست .

وی با بیان اینکه اولویت این شرکت افزایش تولیدات و صادرات به کشورهای دیگر است گفت : این صادرات در اوج تحریم های بیگانگان علیه جمهوری اسلامی ایران ، حاکی از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

خادم در پایان سخنان خود از آمادگی این شرکت برای همکاری با دولت جدید خبر داد و گفت : امیدواریم با افزایش حمایت های دولتی از این شرکت ، شاهد افزایش روزافزون صادرات به کشورهای دیگر و رشد و شکوفایی ایران اسلامی باشیم.



