عاملان فرار 250 زندانی در پاکستان بازداشت شدند 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه داون در گزارشی با اشاره به حمله ماه گذشته طالبان به زندانی در پاکستان و فرار 250 زندانی نوشت امروز یکشنبه چهار پلیس بازداشت شدند.

منابع پلیس اعلام کردند: بر اساس این تحقیقات افراد بازداشت شده به نامهای "قیصر خان"، "سوفید خان"، "عطی قور رحمان" و "خان بهادر" به دلیل سهل انگاری این فرصت را برای طالبان فراهم کردند تا به زندان اسماعیل خان حمله کنند.

چندین فرد مسلح که یونیفورم پلیس را به تن داشتند، روز سه شنبه هشتم مرداد ماه به زندان مرکزی شمال غرب پاکستان حمله کرده و در جریان درگیریها با نیروهای امنیتی 11 نفر کشته و چهار فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین صدای 16 انفجار در جریان حمله طالبان به این زندان که منجر به فرار نزدیک 250 زندانی شد، شنیده شد."شهید الله شهید" سخنگوی طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را برعهده گرفت و از آن به عنوان یک موفقیت بزرگ یاد کرد زیرا گفته می شود در میان افراد متواری نام چندین تروریست خطرناک دیده می شود.