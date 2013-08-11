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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۳

تیم فوتسال از تهران خارج نمی‌شود؛

مذاکره افتخاری با محمد رویانیان/ پرسپولیس تهران امتیاز تاسیسات را می‌خرد!

مذاکره افتخاری با محمد رویانیان/ پرسپولیس تهران امتیاز تاسیسات را می‌خرد!

امتیاز تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران به زودی توسط باشگاه پرسپولیس خریداری می‌شود تا سرخپوشان مجددا به لیگ برتر فوتسال برگردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مشهد در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود امتیاز تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران را خریداری می‌کند و فصل آینده در لیگ برتر فوتسال شرکت خواهد داشت، با این حال سید رضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال می‌گوید امتیاز تاسیسات باید به یک تیم تهرانی واگذار شود.

افتخاری در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: تیم پرسپولیس مشهد نمی‌تواند امتیاز تاسیسات را بخرد. آنها اگر می‌خواهند در لیگ برتر فوتسال باشند باید یا از مسابقات زیرگروه شروع کنند و یا امتیاز یک تیم مشهدی  مثل فرش آرا را بخرند!

وی ادامه داد: من در جریان فینال مسابقه فوتسال جام رمضان با محمد رویانیان مذاکره کردم و به او گفتم محمد حسین نژاد فلاح رئیس اداره ورزش و جوانان مخالف واگذاری امتیاز تیم فوتسال تاسیسات دریایی به باشگاه‌های غیر تهرانی است؛ به همین دلیل بهترین گزینه برای خرید امتیاز این تیم می‌تواند پرسپولیس باشد.

افتخاری تاکید کرد: رویانیان از استقبال ما پیشنهاد کرد و قرار شد تا تیم از تهران خارج نشود. به این ترتیب امتیاز تاسیسات دریایی به تیم پرسپولیس تهران منتقل خواهد شد. قرار شد من هم واسطه باشم و پادرمیانی کنم تا امتیاز تاسیسات به پرسپولیس برسد.

وی در پایان گفت: قرار است پرسپولیس تهران و پرسپولیس بهزیستی به صورت ترکیبی در لیگ برتر فوتسال تیمداری کنند.

کد مطلب 2113570

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