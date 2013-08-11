به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که در ساختمان وصال خانه سینما برگزار شد، کامران ملکی گفت: خانه‌ سینما چند سال سخت را پشت سر گذاشت که حضور شما در این سالها باعث شد سینماگران احساس تنهایی و دلتنگی نکنند. از این رو به بهانه‌ روز خبرنگار، هیات مدیره‌ خانه‌ سینما تصمیم گرفت از دوستانی که در این مدت در کنار ما بودند، تقدیر کنند. حضور شما در کنار اهالی سینما همواره برکت داشته و اگر نبودید امکان نداشت این حیات ادامه داشته باشد.

در ادامه فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره‌ خانه سینما ادامه داد: ما همیشه به محبت شما، پشت‌گرم بودیم. شما از دی‌ماه 90 در روزهایی که بسیار تحت فشار بودیم به کمک‌ ما آمدید. از یاد نخواهیم برد که چند عامل باعث شد خانه‌ سینمایی که قرار بود به تاریخ سپرده شود از زیر بار فشار سنگین خارج شود که یکی از آن عوامل، اصحاب رسانه بودند. آگاهی صنفی و اتحاد و همدلی اصناف، خانه سینما را نگه داشت.

وی افزود: در پایان این دوره‌ چهار ساله به دلیل آنکه بعضی دوستان انجمن‌های فرهنگی‌ را در جای دیگر ثبت کردند تا انجمن فرهنگی آقای کاسه‌ساز شکل بگیرد، کام‌ ما تلخ است. اما انسجام صنفی اعضا و همچنین همت دوستان ما در مطبوعات باعث ماندگاری خانه سینما شد. به عقیده من نام تک تک دوستان در حوزه‌ مطبوعات و سرویس‌های سینمایی که از خانه‌ سینما حمایت کردند در تاریخ سینمای کشور در کنار اعضای اصناف باقی خواهد ماند. اگر بنا باشد یک روز ستونی ساخته و اسامی کسانی که خانه‌ سینما را در این چهار سال روی پا نگه داشتند، روی آن حک شود بدون شک یک طرف این ستون باید نام شما خبرنگاران و اصحاب رسانه نوشته شود.

رئیس هیأت مدیره‌ خانه سینما با اشاره به هدیه خبرنگاران به طنز عنوان کرد: حواسمان نبود کمی از آن پول‌هایی که خوردیم و بردیم را به شما خبرنگاران تقدیر کنیم.

در ادامه محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه‌ سینما گفت: مسئله‌ خانه‌ سینما دو وجه بیرونی و درونی دارد. آنچه در چهار سال گذشته و مشخصا در دو سال اول آن در بعضی از رسانه‌ها با کمک وزارت ارشاد منتشر می‌شد، وجه بیرونی خانه سینما بود. از آنجایی که دروغ‌گویی هم جز فضیلت‌های برخی افراد در این چند سال به حساب می‌آمد، سعی کردند این وجه را با دروغ‌ پررنگ کنند. دروغ‌گویی برخی آقایان درباره‌ وجه بیرونی خانه‌ سینما تا آنجا پیش رفت که ما به خانواده‌هایمان گفته بودیم که ممکن است این روزها درباره‌ ارتباط نامشروع ما نیز دروغ‌هایی را بشنوید.

وی افزود: آن اوایل که کمی خوش‌بین بودیم و فکر می‌کردیم با افراد منصفی طرف هستیم، خواهش می‌کردیم که یکی از مدیران چند روز به خانه سینما بیاید تا ببیند ما در اینجا چه کار می‌کنیم. اوایل فکر می‌کردیم پاسخ ندادن به این درخواست به این دلیل است که خودشان می‌دانند در خانه‌ سینما چه خبر است، اما در ادامه متوجه شدیم که موضوع فراتر از این حرف‌ها است.

عسگرپور ادامه داد: از شما دوستان تشکر می‌کنم که به موضوعات درونی خانه سینما توجه کردید. آن هم در شرایطی که دوستان هر کاری که بلد بودند انجام دادند تا ما را تخریب کنند. در جلسه‌‌ای که چند روز قبل برگزار شد یک بنده خدایی که نمی‌دانست جریان چیست، عنوان کرده که خانه‌ سینما پول‌هایش را به شبکه‌ من و تو داده است. البته در این‌جا باید این نکته را نیز بیان کنم که سخنان ما بدین معنا نیست که خانه سینما یک جریان کاملا قوام یافته است. کار صنفی مخصوصا در حوزه‌ فرهنگ در کشور ما هیچ‌وقت قوام یافته نبوده است.

مدیرعامل خانه سینما تاکید کرد: ما باید چند وقت دیگر که شرایط کمی آرامتر شد همه با هم درباره‌ این مسائل گفتگو کنیم چرا که معتقدم مهم نیست که چه گروهی مدیریت فعالیت صنفی را برعهده بگیرند، مهم این است که خانه سینما در این مدت تلاش کرد با کمک رسانه‌ها بر مواضع اصولی خودش بایستد. از شما تشکر می‌کنم که اجازه ندادید دوره‌ تنهایی‌ ما به دوره‌ای تاریک تبدیل شود و به همین دلیل وظیفه خود دانستیم که از شما به سهم خودمان تشکر کنیم.

امیر اثباتی، ابراهیم مختاری، محمدرضا موئینی اعضای هیات مدیره خانه سینما در این مراسم در کنار خبرنگاران حضور داشتند.