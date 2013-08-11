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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۴

کر:

مجتمع شهدای گمنام آق قلا نماد فرهنگی قوم ترکمن است

مجتمع شهدای گمنام آق قلا نماد فرهنگی قوم ترکمن است

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آق قلا به پروژه احداث مجتمع فرهنگي و هنري شهداي گمنام اشاره کرد و گفت: این مجتع به عنوان نماد فرهنگی قوم ترکمن شناخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعدازظهر یکشنبه در بازدید از ساخت این مجتمع افزود: احداث مجتمع فرهنگي و هنري شهداي گمنام با طراحي آلاچيق ترکمني طرحي بي نظير در کشور است و اين مجتمع به عنوان  نماد فرهنگي قوم ترکمن شناخته خواهد شد.

وي افزود: همه ما دين به گردن داريم که همه جانبه در راه شهدا قدم برداريم و کمک همه جانبه داشته باشيم و از مردم تقاضاي عاجل داريم که در اين زمينه کمک هاي خود را دريغ نکنند.
 
فرماندار شهرستان آق قلا  بیان داشت: امروز از لحاظ امنيت و احساس امنيت در شهرستان بسيار بالاست ولي با اين وجود گزارشاتي از قبل داشتيم يک عده ارازل و اوباش به خانه مردم رفته و با چاقو نواميس مردم را تهديد مي کنند.
 
وي افزود: اگر از اين لحظه به بعد کسي در شهري يا روستايي به خود جرات چاقو کشيدن و يا ايجاد مزاحمت براي مردم بدهد، با تمام قوا و جان خود به مبارزه با آنها مي پردازم و اين يکي از اولويت هاي اعضاي شوراي تامين شهرستان است.
 
فرماندار شهرستان با اشاره به شروع بکار شوراي جديد با تقدير از خدمات شوراي شهر قديم اظهار داشت : آنچه که مردم از شوراي جديد مي خواهد و خواسته اينجانب نيز هست، اینکه با وحدت و همدلي کار خود را شروع کنند و  با جديت مسائل و مشکلات شهر را برطرف نمايند.
 
کر در بخش ديگري از سخنان خود به زيرساخت شهر آق قلا اشاره کرد و افزود: تهيه طرح جامع تفضيلي آق قلا که در آن سايت اداري پيش بيني شده باشد  و کمربندي که لازمه پيشرفت شهر آق قلا هست و عدم وجود آن مشکلات عديده اي را براي شهروندان ايجاد کرده است از جمله اولويت هايي است که اعضاي جديد شوراي شهر بايد با جديت پيگيري کنند.

 

کد مطلب 2113573

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