مجتمع شهدای گمنام آق قلا نماد فرهنگی قوم ترکمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعدازظهر یکشنبه در بازدید از ساخت این مجتمع افزود: احداث مجتمع فرهنگي و هنري شهداي گمنام با طراحي آلاچيق ترکمني طرحي بي نظير در کشور است و اين مجتمع به عنوان نماد فرهنگي قوم ترکمن شناخته خواهد شد.

وي افزود: همه ما دين به گردن داريم که همه جانبه در راه شهدا قدم برداريم و کمک همه جانبه داشته باشيم و از مردم تقاضاي عاجل داريم که در اين زمينه کمک هاي خود را دريغ نکنند.

فرماندار شهرستان آق قلا بیان داشت: امروز از لحاظ امنيت و احساس امنيت در شهرستان بسيار بالاست ولي با اين وجود گزارشاتي از قبل داشتيم يک عده ارازل و اوباش به خانه مردم رفته و با چاقو نواميس مردم را تهديد مي کنند.

وي افزود: اگر از اين لحظه به بعد کسي در شهري يا روستايي به خود جرات چاقو کشيدن و يا ايجاد مزاحمت براي مردم بدهد، با تمام قوا و جان خود به مبارزه با آنها مي پردازم و اين يکي از اولويت هاي اعضاي شوراي تامين شهرستان است.