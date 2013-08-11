مجتبی عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر قطع 100 درخت در منطقه درکه گفت: ساکنان این کوچه مسکونی که در انتهای درکه قرار دارد و به حالت کوهپایه ای است در خواست کرده اند به دلیل سنگهایی که از بالا به پایین می ریزد دیوار کشی شود.

وی ادامه داد: امسال به دلیل پیگیری اهالی اعتبار این دیوار کشی در بودجه منطقه در نظر گرفته شد و قرار بر این شد که آن سوی کوچه دیوار مالون کشیده شود. در جریان صاف کردن زمین برای سنگ چینی تعدادی درختچه عرعر که خودرو نیز بوده است آسیب دیده اند که ما این موضوع را از طریق پیمانکار پیگیری کردیم و خودم نیز از محل بازدید کردم، آن طور که رسانه ها منعکس کردند نبود.

عبدالهی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده باغها در کمیسیون ماده 7 زمانی که می خواهند ثابت کنند از نقشه های هوایی استفاده می کنند که در این مورد نیز می توان به نقشه های هوایی مراجعه کرد.

شایان ذکر است، در جلسه غیر علنی امروز شورای شهر تهران موضوع قطع تعدادی درخت در حاشیه دره « درکه» از سوی سخنگوی شورا مطرح شد.

دانشجو در این خصوص افزود: طی تعطیلات گذشته متاسفانه گزارش قطع بیشاز 80 اصله درخت در دره درکه ارائه شده است که بدون طی کردن مراحل قانونی ، این درختان شبانه قطع شده اند. گویا این اولین مرحله قطع درختان این ناحیه بوده و مراحل بعدی نیز ادامه دارد.

علیرضا دبیر نیز در این باره خاطرنشان کرد: در بررسیهای انجام شده مشخص شد در دره درکه طبق درخواست اهالی و پیگیریهای شورایاری محله قرار بود راهی درست شود که به دلیل عملکرد بد پیمانکاران این راه ریزش کرده و اغلب فضای سبز منطقه نیز درخت نبوده بلکه گیاهان سبز ترکه ایی بوده است.

وی همچنین تاکید کرد: کمیته ای با مسوولیت بازرسی و حراست و برخی مسوولین منطقه پیگیر این موضوع خواهند بود.