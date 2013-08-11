صادرات نقش مهمی در شکوفایی تولید و توسعه گیلان دارد

به گزارش خبرنگارمهر، علی منتظری عصر یکشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی استان افزود: صادرات نيروي محركه ‏قطار توليد و توسعه در استان است.

وی همچنین از اعلام 26 مرداد ماه بعنوان آخرين فرصت براي ثبت نام انتخاب صادركنندگان نمونه خبر داد و اظهارداشت: در راستاي تحقق اهداف صادراتي و ارج نهادن به تلاش قابل تقدير فعالان عرصه صادرات غير نفتي طبق روال هر ساله، در سال جاري نيز برنامه انتخاب الگوهاي موفق صادراتي به عنوان صادركنندگان نمونه در استان ها در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: براي اين منظور صادر كنندگان گيلاني بايد با مراجعه به سايت www.tpo.ir و ورود به قسمت صادركنندگان نمونه فرم مربوطه را تكميل و از طريق سايت http://nemoonesh.tpo.ir حداكثر تا پايان وقت اداري 26 مرداد ماه سال جاري نسبت به ثبت نام الكترونيكي اقدام کنند.

وي تصريح كرد : اصل مدارك و مستندات مربوط به صادركنندگان نيز بايد حداكثر تا دوم شهریورماه امسال به دبيرخانه كارگروه انتخاب صادركنندگان نمونه مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان (حوزه معاونت بازرگاني خارجي) تحويل شود.

منتظري همچنين گفت: متقاضيان در صورت نياز مي توانند سئوالات خود را از طريق حوزه معاونت بازرگاني خارجي اين سازمان پيگيري کنند.

وی در ادامه از صادركنندگان استان خواست برای تسهيل فرآيند انتخاب صادركنندگان نمونه و امكان انتخاب مناسب آنان، در موعد مقرر برای ثبت نام اقدام کنند.