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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۰۴

با حمله هوایی ارتش مصر؛

15 فرد مسلح در منطقه سینا کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند

15 فرد مسلح در منطقه سینا کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند

در جریان حملات هواپیماهای ارتش مصر به منطقه سینا، 15 فرد مسلح کشته و 20 نفر دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق قطر، یک منبع مصری از کشته شدن بیش از 15 فرد مسلح در جریان درگیری با نیروهای ارتش مصر خبر داد.

به گزارش این منبع، مجموع افراد مسلحی که در جریان این درگیری زخمی شده اند، به 20 نفر می رسد.

منابع مصری گزارش دادند که هواپیماهای نظامی مصر در جریان این عملیات مخفیگاههای تروریستها را هدف قرار داد.

خاطر نشان می شود پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر، افراد مسلح حملات خود را در منطقه سینا افزایش داده اند و در جریان این عملیاتها، شماری از نیروهای ارتش مصر کشته و زخمی شده اند.

کد مطلب 2113593

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