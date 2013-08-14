امكان نقص حكم دادگاه مرتضوي در ديوانعالي/ رضايت موكلم از اقدام دستگاه قضايي

دكتر سيد حسن كمالي در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد روند رسيدگي به پرونده موكلش در شكايت از سعيد مرتضوي گفت: بعد از صدور حكم قضات كه تعداد آنها 5 نفر بود خانواده ها همگي معترض حكم بودند. خانواده كامراني فر هم نسبت به اين حكم اعتراض داشت كه لايحه محكمي همراه با استدلالات قضايي و حقوقي به دادگاه ارائه شد.

وي افزود: در راي دادگاه آمده است اين راي با اكثريت آراء صادر شده يعني اينكه برخي قضات اختلاف نظر داشتند. همين مورد قطعا براي قضات ديوان حائز اهميت خواهد بود جدا از اينكه لايحه ما بسياري از زواياي پرونده و حكم صادر شده را در بر دارد كه در نتيجه اميدواريم كه حكم در مرحله ديوان نقص شود.

وكيل خانواده كامراني فر در پاسخ به اينكه آيا با سعيد مرتضوي هم گفتگو داشته ايد گفت: قطعا اين گفتگو ها در دادگاه انجام شده ولي وی همچنان تلاش مي كند تا اقدام خود را در حادثه كهريزك توجيه كند.

كمالي با بيان اينكه خانواده موكلم از روند رسيدگي به پرونده راضي بودند گفت: اينكه شكايت موكلم رسيدگي شد و قوه قضائيه بدون حاشيه دادگاه برگزار كرد اقدامي خوب و ارزنده بود ولي حكم دادگاه رضايت بخش نبود كه اميدواريم در مرحله ديوانعالي قضات موارد را بررسي كنند.