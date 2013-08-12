  1. دانشگاه و فناوری
۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۱۹

طراحی آزمایش لیزری تشخیص زمان مرگ/ تشخیص عمر باقیمانده

طراحی آزمایش لیزری تشخیص زمان مرگ/ تشخیص عمر باقیمانده

دانشمندان یک آزمایش غیر تهاجمی طراحی کرده اند که به آن " آزمایش مرگ " گفته می شود و به عنوان نخستین آزمایش از نوع خود در جهان می تواند مدت زمانی که از عمر افراد باقی مانده را مشخص کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک ضربه لیزر بدون درد به سطح پوست فرد از طریق دستگاهی به سبک ساعت مچی وارد می شود.

این ضربه لیزری با تحلیل سلولهای داخلی بدن فرد مشخص می کند که بدن و جسم وی چگونه با بالارفتن سن تحلیل می یابد.

این سلولها کوچکترین رگهای خونی یعنی مویرگها را در بدنهای ما تشکیل داده و به فعالیتهای پیچیده در هرکجای بدن پاسخ می دهد.

دانشمندان با اندازه گیری نوسان داخلی سلولها می توانند طول زمان باقیمانده پیش از مرگ را تعیین کرده و همچنین بیماریهایی چون سرطان و یا زوال عقل را آزمایش کند.

نتیجه این آزمایش از 0 تا 100 رتبه بندی شده است. پیش بینی ها زمانی موثق تر می شود که اطلاعات بیشتری اضافه شود.

انتظار می رود که یک نسخه دوستدار کاربر از این سیستم ظرف سه سال آینده تکمیل شود.

کد مطلب 2113598

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