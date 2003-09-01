" شير ينعلي گلمرادي" : در سالهاي آغازين جنگ ، خبري از " سكه هاي طلا " نبود

" شيرينعلي گلمرادي "، شاعر، در نشست "آسيب شناسي شعر پايداري" در خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب گفت : وقوع جنگ در كشور ما در بين اقشار مختلف مردم باعث انسجام و به هم پيوستگي شد و شاعران و اهل سخن را نيز به همصدايي و هم آوايي منسجم فرا خواند.

وي افزود : در آغاز جنگ در ادبيات ما آثار فراواني يافت مي شود كه علاوه بر جنبه هاي عاشقانه ، مقوله پايداري و آرماني نيز مورد توجه قرار گرفته و نمونه هايي از اين حضور آرماني را مي توان در شعر خطابه " قيصر امين پور" ديد ، شعري كه عليرغم سن و سال پايين سراينده ، فريادي بزرگ در خود دارد.

گلمرادي با تاكيد بر ضرورت تعميم دادن مفاهيم پايداري و ادبيات مقاومت به نسل هاي بعد از جنگ گفت : بايد اين نكته را در ذهن داشت كه سالها از جنگ گذشته است و طي اين سالها تكنولوژي گسترش وسائل ارتباط جمعي براي جامعه دلمشغولي هايي فراهم كرده و تفكر جامعه را به سمت و سويي سوق داده است كه از حال و هوا و جريان هاي مربوط به آن دور مانده ايم.

اين شاعر افزود : بايد با صراحت تمام اعتراف كرد كه ما هنوز نتوانسته ايم از حماسه ها و مسائل مختلف مربوط به دفاع پرشور اين مردم ، كتاب هايي درخور و پيام هاي هنري جالبي از اين حادثه عظيم ، براي نسل هاي بعدي تهيه و تدوين كنيم .





. متاسفانه براي حادثه شگرفي چون دفاع مقدس از ظرفيت و قابليت سرشار ادبيات " فولكوريك" هيچ بهره اي نگرفته ايم گوينده : شيرينعلي گلمرادي

وي تصريح كرد : بيشتر ، خواسته يا ناخواسته دافعه هاي جنگ به نمايش در آمده و هنوز در آثارمان نوعي زبان مناسب براي برخورد با جوانان را كم داريم.عضو شوراي شعر بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس در ادامه صحبت هاي خود افزود : بخش عظيمي از ادبيات گذشته ما را ترانه ها و نغمه هاي " فولكور" تشكيل مي دهند اما متاسفانه براي حادثه شگرفي چون دفاع مقدس از ظرفيت و قابليت سرشار ادبيات " فولكوريك" هيچ بهره اي نگرفته ايم ، شايد سياست هاي مسئولين فرهنگي و يا عدم رويكرد شاعران به اين حوزه دليل اين غفلت باشد .شيرينعلي گلمرادي گفت : در نغمه هاي قديمي و يا لالايي هاي مادران ما كه بار حسي و عاشقانه هم داشتند ، گاه از ستمي كه در گذشته بر اين ملت رفته است ، حرف به ميان مي آيد و مي بينيم كه در ذهن ها مي ماند و تاثير خودش را هم مي گذارد ، براي جنگ هم مي توان با در نظر گرفتن فرهنگ و آداب و رسوم هر يك از مناطق ايران ترانه ها و نغمه هاي محلي با پيام مثبت ساخت ، البته مركزي بايد در كشور براي اين كار سرمايه گذاري جدي كند.وي افزود : همين " باياتي ها" ي آذربايجاني مي توانند در اين مسير نقش خوبي ايفا كنند زيرا در اين نوع از ترانه ها حماسه و سوگ باهم است و بخش قابل توجهي از كشور را نيز مخاطب مستقيم خود قرار مي دهد.گلمرادي گفت : نكته جالبي كه درباره نغمه هاي قديمي ايران مي توان گفت ، ناشناخته باقي ماندن شاعران و پديد آورندگان اين آثار است ، البته مدتي قبل ، شخصي به نام " انجوي شيرازي" كار مكتوبي روي برخي از همين اشعار فولكوريك انجام داد كه واقعا در نوع خود ارزشمند است.اين شاعر با تاكيد بر اين كه اگر اين حركت درباره جنگ صورت بگيرد ، بخشي تفكيك ناپذير از ادبيات پايداري خواهد بود ، خاطر نشان كرد : شاعران و نويسندگان امروز پايداري ، بذر پاشيدند و اگر كاري كارستان نكردند ، مسلما آغاز گر بودند و ممكن است بعد از چهل يا پنجاه سال ، كسي يا كساني از ثمره اين حركت بهره برداري كند و نقاط روشن ادبيات پايداري شناخته شود .گلمرادي تصريح كرد : ما فقط در نقش روايتگر ظاهر شده ايم ، اگر فردوسي آن شاهنامه بزرگ را مي نويسد كه سراسر حماسه واسطوره و حماسه است و تا امروز چيزي از ماندگاري آن كاسته نمي شود ، در سايه همين روايت است ، در حالي كه ما در قضيه دفاع مقدس با واقعيتي بزرگ سر و كار داريم ، اگر بخواهيم درباره اش اغراق كنيم به وادي تحريف فرو غلتيده ايم و اگر كم مايه بگذاريم اتفاق ديگري مي افتد ، ما بايد پيروزي و شكست را در كنار هم ببينيم تا در آينده كساني بيايند و انشاءالله اين بار به سامان برسد .