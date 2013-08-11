40 هزار تن گندم به مراکز خرید ازنا تحویل داده شد

نبی اله هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا کنون بیش از 40 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به مراکز خرید این شهرستان تحویل داده شده است اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال زراعی 91-92 این مقدار به بیش از 50 هزار تن گندم افزایش یابد.

وی افزود: بخشی از گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این شهرستان نیز به مراکز خرید گندم الیگودرز تحویل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا گفت:طی سال زراعی جاری 30 هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کاشت گندم اختصاص یافته که از این میزان 13 هزار و 500 هکتار اراضی آبی و 16 هزار و 500 هکتار از آن اراضی دیم است.

وی با اشاره به اینکه شش هزار نفر در سطح شهرستان ازنا در زمینه کاشت و برداشت گندم فعالیت دارند افزود: 80 دستگاه کمباین کار برداشت گندم در این شهرستان را انجام می دهند.