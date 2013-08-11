یادگیری زبان فارسی توسط دانشجویان خارجی موجب همدلی بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی ظهر شنبه در مراسم افتتاح هشتادمین دوره دانش افزایی زبان فارسی که روز یکشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزارشد اظهارداشت: انسان ها در سطوح جهانی و بین المللی، بسیار نیازمند همدلی هستند و با توجه به اشتراکات می توان همدلی ها را تقویت کرد.

وی افزود: زیبایی از نقاط مشترکی است که هر انسانی با هر دینی به آن گرایش دارد به عدالت، صداقت، راستی، یک رنگی، عرفان، معرفت، علم و دانش علاقه نشان می دهد.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین تصریح کرد: بدون همزبانی به همدلی نمی توان رسید لذا با یادگیری زبان فارسی ضمن تقویت همدلی ها درهای گنج های معرفت و عرفان به روی ما باز می شود.



وی با تبریک عید سعید فطر یادآورشد: عید فطر به معنای بازگشت به فطرت الهی است و مومنان بعد از یک ماه روزه گرفتن و حضور در برنامه های دینی شاهد تحول معنوی و نورانیت در خود می شوند که لازم است این حالت همچنان در ایام سال حفظ شود.

حجت الاسلام عابدینی گفت: زبان اصلی قرآن، زبان فطرت با گویش عربی است و زبان فارسی نیز کلیدی است تا با معارف معنوی و عرفانی اسلامی بیشتر آشنا شویم چراکه دانشمندان فارسی زبان بسیاری کوشیده اند تفسیر و تبیین زبان قرآن را حفظ کنند.

این مسئول افزود: بسیاری از مطالبی که سعدی و حافظ بیان کرده اند از منابع قرآنی، گفته های پیامبر، امام علی(ع) و ائمه اطهار نشأت گرفته شده است و در واقع با چنین منابعی، زیبایی و شگفتی را آفریدند و زبان فارسی گنجینه های عظیم معرفتی را در اختیار ما قرار می دهد.



مسئول نهاد رهبری در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین با اشاره به زبان انقلاب اسلامی اظهارداشت: انقلاب اسلامی پدیده مهمی است که معمار آن امام خمینی(ره) است و با نشر اندیشه های امام اطمینان داریم که آینده جهان، با نگاه به انقلاب اسلامی طی خواهد شد.

وی تأکید کرد: بر اساس قرآن کریم، انسان ها هر روز عاقل تر، عالم تر و اخلاقی تر می شوند و به مسائل ارزشی احترام بیشتری می گذارند از این رو آینده جهان، حاکمیت ارزش ها، اخلاق، علم و منطق خواهد بود.

حجت الاسلام عابدینی گفت: انسان ها هر روز عاقل تر شده و سلاح ها هر روز کندتر می شود و در واقع منطق انسانی جایگزین اسلحه خواهد شد و کسانی که روی ارزش ها سرمایه گذاری کنند پیروز میدان خواهند بود.

وی خاطر نشان کرد: آینده زمین متعلق به انسان های ارزشی و صلح طلب است که پیام انقلاب نیز بشمار می رود از این رو شناخت انقلاب، تنها وظیفه ایرانی ها نیست زیرا انقلاب ما انسانی، الهی و دینی با زبانی همه فهم و در مسیر فطرت و انسانیت است.