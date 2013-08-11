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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۰۹

غيور:

جاي خالي مديريت فرهنگي بانوان در شهرداري مشهد/ نقش مؤثر بانوان در پيشگيري از آسيب ها

جاي خالي مديريت فرهنگي بانوان در شهرداري مشهد/ نقش مؤثر بانوان در پيشگيري از آسيب ها

مشهد - خبرگزاري مهر: عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با تاكيد بر جاي خالي مديريت فرهنگي بانوان در شهرداري، گفت: در حال حاضر مديريت فرهنگي بر عهده بانوان نيست و اين امر يك نقص در حوزه فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد محسوب مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه غيور، ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر مشهد، اظهار كرد: هم اكنون 14 سالن ورزشي در اختيار بانوان است كه مديريت اين سالن ها بايد به دست آنان سپرده شود زيرا مديريت فرهنگي خانم ها در مديريت شهري امري ضروري است.

وي تصريح كرد: نيازسنجي بانوان در حوزه فرهنگي براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي انكارناپذير است و شهرداري بايد به اين مقوله توجه كند.

وي با اشاره به برپايي مراسم هاي قرآني در ايام رمضان، ادامه داد: درايام ماه رمضان نيز حوزه فرهنگي با برپايي مراسم هاي قرآني زمينه مناسبي را براي شهروندان فراهم كرد و اين يكي از فعاليت هاي مثبت شهرداري است.

در ادامه اين جلسه يكي از اعضاي شوراي شهر گفت: رسانه ها بايد بيش از آنچه كه نوشته اند بازهم براي حوزه فرهنگي قلم فرسايي كنند.

غلامرضا بصيري پور افزود: در حال حاضر خدمت رساني خوب در حوزه فرهنگي مطالبه اي را براي مردم ايجاد كرده و بايد سازو كاري در اين خصوص تعريف شود.

 

کد مطلب 2113609

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