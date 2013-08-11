ضرورت وجود منابع اعتباري براي خدمات دهي مطلوب به شهروندان زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم پور نصرت افزود: به اهتمام به منابع مالي در بخش آب كشور را ضروري دانست و گفت : براي خدمات دهي مناسب و شايسته بايد منابع اعتباري لازم وجود داشته باشد .



وی با بيان اينكه همه برنامه ريزي ها در راستاي حل مشكلات مربوط به آب بوده كه در اين راستا توجه به تامين منابع اعتباري لازم ضروري است، افزود : متاسفانه هم اكنون بحث تامين منابع مالي براي تحقق اهداف اين شركت از جمله مهمترين دغدغه هاي آبفاي استان زنجان در شرايط فعلي محسوب مي شود كه اميدواريم اين دغدغه و نگراني با تامين منابع مالي مطمئن برطرف شود .



پور نصرت با تاكيد بر اينكه يكي از راههاي تحقق منابع مالي براي اين شركت وصول مطالبات آب و فاضلاب شهري استان است، تصريح كرد : در حال حاضر شركت آبفاي زنجان بيش از 36 ميليارد ريال مطالبات در بخشهاي مختلف كاربري از مشتركين خود دارد و اين درحالي است كه در سطح گسترده نسبت به ارائه خدمات در حوزه آب انجام وظيفه مي كند كه يكي از اين موارد ارايه خدمات به دستگاه هاي دولتي است اما متاسفانه دستگاه هاي دولتي در مورد تسويه بدهي هاي خود بسيار بدحساب هستند كه همين موضوع به يكي از مشكلات و دغدغه هاي شركت آبفاي استان تبديل شده است در حالي كه براي انجام خدمات در بخشي آب بايد منابع آن پيش بيني شود.



مدير عامل آبفاي با اشاره به هدفمندي يارانه ها در بخش انرژي اجراي يك مرحله اي از هدفمندي و ناتمام ماندن مراحل بعدي را موجب مشكلاتي در تامين اعتباري شركت آب و فاضلاب دانست و افزود: در بازار آزاد به راحتي مي توان نسبت به تعيين قيمت نهايي برروي كالاها اقدام كرد و اين درحالي است كه در بخش آب در قيمت گذاري تمام شده برروي خدمات با مشكلاتي مواجه هستيم چرا كه معتقديم تعرفه هاي بخش آب بسيار پايين بوده و محدوديتهاي مالي نيز مشكلات اين بخش را دوچندان كرده است.

سرانه فضای سبز در استان پایین است



معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: سرانه فضای سبز استان زنجان 12 صدم است و نسبت به سرانه کشوری و جهانی که به ترتیب دو دهم و شش دهم هکتار است، پایین تر است.



جلیل آقا جانلو افزود: 55 درصد مساحت استان زنجان را منابع طبیعی تشکیل می دهد و از این میزان 97 هزار هکتار جنگل طبیعی و 18 هزار هکتار جنگل های دست کاشت است.



وی با بیان اینکه مراتع استان در حد متوسط هستند ادامه داد: 21 درصد مراتع استان را مراتع متراکم،37 درصد نیمه متراکم و 42 درصد فقیر هستند.



معاون فنی اداره کل منابع طبیعی آبخیزداری استان با بیان اینکه مراتع در حفظ خاک، تامین علوفه ،تا مین داروهای گیاهی، تولید آب و کاهش آلودگی هوا نقش بسزایی دارند، اظهار کرد: همچنین برخی مراتع از جمله چمن سلطانیه جزو آثار ملی و جاذبه های گردشگری هستند.



آقاجانلو افزود: با توجه به اینکه ایران جزو مناطق خشک و نیمه خشک زمین محسوب می شود و از یک سوم میزان بارش جهانی برخوردار است لزوم توجه به مراتع برای جذب آب و نفوذ آن در منابع زیرزمینی حائز اهمیت است.



وی ادامه داد: در صورتی که آب توسط پوشش گیاهی وارد منابع زیرمینی نشود سیل و خسارات متعددی را در پی خواهد داشت.



آقاجانلو درباره ظرفیت مراتع استان در تولید داروهای گیاهی یادآور شد: مراتع در دو بخش تولید زراعی گیاهان دارویی و بهره برداری از گیاهان موجود در طبیعت کارایی دارد.



وی افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان برنامه هایی برای ترویج کشت گیاهان دارویی در برخی مراتع دارد تا از این طریق وابستگی دامداران به مراتع کاهش یابد.