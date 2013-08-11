لزوم ترویج فرهنگ قرآنی در بین دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهنامه ای با موضوع ترویج و نهادینه کردن فرهنگ قرآنی عصر یکشنبه، در بین دانشجویان و کارکنان این دانشگاه، ما بین سازمان تبلیغات اسلامی البرز و دانشگاه علوم پزشکی منعقد شد.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در راستای تعاملات بین دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تبلیغات اسلامی البرز و بر اساس نیاز سنجی های به عمل آمده قرار بر این است که تا با امضای این تفاهم نامه فرهنگ قرآن خواندن و ارزش های دینی در بین دانشجویان عزیز و همین طور کارکنان دانشگاه هرچه بهتر ترویج داده شود.

وی در ادامه گفت: يكي از مهم‌ترين مکان هایی كه به خوبی مي‌تواند در تربيت قرآني افراد نقش داشته باشد مسجد است، و با داشتن مساجد در دانشگاه ها، با وجود کارشناسان و متخصصان دینی در قالب شورای فرهنگی می توانیم در پیشبرد این هدف کوشش کنیم تا به هدف نهایی که همان ترویج فرهنگ قرآن و ارزش های دینی است نزدیک شویم.

مسعودی در ادامه تاکید کرد: در این راستا گفتمان های دینی در دانشگاه برپا خواهد شد و با تهیه اطلاعات سایت های مذهبی و لیست دفاتر مراجع تقلید و ارسال آنها به دانشگاه در هرچه بهتر شدن روابط دانشجویان با مسائل مذهبی تلاش خواهیم کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: با اعزام مبلغین مذهبی با تخصص های مختلف و همین طور قاریان ممتاز قرآنی به دانشگاه خواهیم توانست در به ثمر رسیدن مفاد این تفاهم نامه تلاش کنیم.

مسعودی در پایان با اشاره به اينكه قرآن بايد به ‌صورت يك فرهنگ در جامعه تبدیل شود اظهار داشت: با توجه به تهاجم فرهنگي از سوي دشمنان، ما بايد در ترویج این فرهنگ غنی در بین جوانان دانشگاهی زمینه مبازه گسترده را با فرهگ بیگانه به وجود آوریم.