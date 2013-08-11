جمع آوری زباله های شهری مشهد 100 درصد مکانیزه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی ظهر یکشنبه در نشستی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد اظهار کرد: در سال 86 تنها 47 درصد زبالههای شهری به صورت مکانیزه جمعآوری میشد که این درصد از سال 90 به 100 درصد رسید.
وی گفت: تعداد خودورهای مکانیزه مختلف سازمان نسبت به ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری 88 درصد رشد داشته است.
نجفی تاکید کرد: در سال 86 تنها بیش از 40 میلیون و 860 مترمربع از خیابان ها و معابر مشهد رفت و روب میشد که این متراژ تا پایان سال گذشته به 52 میلیون مترمربع رسید.
وی افزود: در ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری مشهد روزانه 1568 تن زباله خانگی از سطح شهر مشهد جمعآوری میشد که این میزان در ابتدای سال 92 به بیش از 1786 تن رسید.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در خصوص سرانه تولید زباله در سال 86 بیان کرد: در این سال هر شهروند مشهدی روزانه به طور متوسط 630 گرم زباله تولید میکرد که این سرانه تنها با پنج گرم افزایش به 635 گرم در پایان سال گذشته رسید.
وی بیان کرد: در حال حاضر 201 دستگاه خودروی مکانیزه شامل جاروب، جدولشوی، کانالشوی، مخزنشوی و حمل خاک و نخاله در شهر مشهد فعال بوده که این تعداد در ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری تنها 12 دستگاه بوده است.
نجفی از رشد 1366 درصدی تعداد خودروهای برفروب خبر داد و گفت: در سال 86 تعداد خودروهای برفروب تنها 12 دستگاه بوده که این تعداد در سال 91 با ورود بخش خصوصی به 176 دستگاه رسید.
وی افزود: همچنین در حال حاضر 93 دستگاه تانکر لجنکش و 40 دستگاه نمک پاش برای عملیات زمستانه در شهر مشهد فعال است که هر کدام به ترتیب نسبت به 6 سال گذشته 475 درصد و 1900 درصد رشد داشتهاند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد با بیان اینکه لایروبی کانالها در مشهد به دو صورت سنتی و مکانیزه انجام میشود، گفت: هم اکنون 65 درصد لایروبی کانالهای مشهد به صورت سنتی و 35 درصد به صورت مکانیزه انجام میشود.
نجفی تصریح کرد: سیاستگذاری و برنامهریزی فعالیتهای مناطق به منظور لایروبی کانالهای سرپوشیده سطح شهر خصوصا کانالهای عرضی گام بزرگی در کاهش تعداد موارد آب افتادگی بوده به گونهای که تعداد نقاط آب افتاده سطح شهر از 258 نقطه در سال 86 به 42 نقطه در سال 91 رسیده است.
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