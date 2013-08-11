هوای سیستان و بلوچستان ناپایدار است

مرتضی فرجی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به وجود سامانه بارش‌زا در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان بارندگی به همراه وزش باد تا سه شنبه آینده ادامه خواهد داشت.

وی همچنین ریزش باران همراه با کاهش نسبی دما در شهرهای مرکزی و جنوبی استان را به عنوان پدیده های غالب در طی روز های آتی عنوان کرد و گفت: با وجود حضور سامانه بارشی برای نواحی جنوب، جنوب شرق و شهرهای مرکزی استان رگبار باران، رعد و برق و تندباد پیش بینی می شود.

فرجی با اشاره به اینکه از اواسط هفته جاری با خروج سامانه بارشی از استان هوای شهرهای استان آفتابی خواهد شد ادامه داد: با توجه به احتمال بارش های شدید و رگباری در جنوب استان لذا طغیان رودخانه ها و همچنین جاری شدن سیلاب هم چون هفته گذشته در رودخانه های فصلی و وقوع سیل در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی همچنین برای شمال استان نیز شدت وزش باد همراه با گرد و خاک پیش بینی کرد و گفت: در منطقه سیستان از فردا بر شدت و سرعت توفان افزوده خواهد شد.

وی پیش بینی کرد: از فردا تا سه شنبه هفته جاری سرعت توفان در نواحی شمالی استان و در منطقه سیستان به بیش از 80 الی 100 کیلومتر در ساعت برسد.