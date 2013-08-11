فراخوان طرفداران مرسی برای برگزاری مجدد تظاهرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر امروز خواستار برگزاری تظاهرات مجدد شدند.

مهلتی که مقامات مصر برای پایان دادن به تحصن در میدانهای شهر قاهره تعیین کرده بودند، امروز به پایان می رسد و پس از این مهلت ارتش عملا مسئولیت پایان دادن به تحصن را بر عهده خواهد گرفت.

طرفدارن مرسی خواهان کنار رفتن نیروهای ارتش از قدرت و بازگشت محمد مرسی به ریاست جمهوری هستند و برای تحقق مطالبات خود، تظاهرات گسترده ای را ترتیب دادند.

از سوی دیگر، مقامات کشورهای اروپایی و آمریکایی به بهانه حل بحران موجود در مصر، در امور داخلی این کشور دخالت می کنند، ولی تا کنون نتوانسته اند به نتیجه ای دست یابند.

مقامات اروپایی اظهار داشتند که اگر بحران مصر ادامه یابد، حمام خون به راه خواهد افتاد. چرا که حدود 250 نفر طی یک ماه اخیر کشته شده اند.

منابع مصری گزارش دادند: اعضای ائتلاف حماعیت از مشروعیت در مصر (حامیان مرسی) از مسالمت آمیز بودن تظاهرات خود خبر می دهند و خواستار آزادسازی محمد مرسی هستند.

از سوی دیگر، منابع مصری گزارش دادند: شیوخ الازهر فردا با شماری از افرادی که ابتکار عمل آشتی ملی را در دست دارند، برای برون رفت از بحران کنونی رایزنی خواهند کرد.

این در حالی است که شیوخ الازهر احتمال می دهند که گروه اخوان المسلمین این ابتکار عمل را نپذیرند. چرا که احمد الطیب شیخ الاهر آشکار از دولت وقت حمایت خود را ابراز کرده است.