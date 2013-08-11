راه اندازی سیستم پرداخت عوارض در بنگاه های معاملات اتومبیل/ گامی در جهت تحقق شهر الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، علی آبسالان ظهر یک شنبه در محل شهرداری مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه برای انجام هر گونه عملیات خرید و فروش و معاملات خودرو لازم است عوارض شهری توسط مالک خودروی مورد نظر پرداخت شود، همچنین به جهت سهولت دسترسی شهروندان به خدمات الکترونیک شهرداری مشهد، از این پس شهروندان مشهدی می‌توانند عوارض خودرو خود را از طریق بنگاه‌های معاملات خودرو پرداخت کرده و ضمن دریافت مفاصا حساب، برچسب سالانه دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد تاکید کرد: بنگاه‌های معاملات خودرو واجد شرایط، می‌توانند از طریق آدرس http://avarez.mashhad.ir نسبت به ثبت‌نام اولیه برای ارائه این سرویس اقدام کنند تا پس از بررسی درخواست های اولیه توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و بر اساس اولویت، مجوز دسترسی به این سامانه در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

آبسالان سرعت بخشیدن به انجام فرآیندهای وصول عوارض‌ و صدور مفاصا حساب، ایجاد بستر مناسب برای مدیریت متمرکز به منظور کسب اطمینان از اجرای ضوابط و مقررات دریافت عوارض را از دیگر مزایای اجرای این طرح دانست‌.

وی با بیان اینکه با راه اندازی سیستم عوارض خودرو از سفرهای غیر ضروری در شهر جلوگیری می شود تاکید کرد: راه‌اندازی سیستم عوارض خودرو شهرداری مشهد در راستای تحقق شهر الکترونیک است.

وی افزود: سرعت بخشیدن به روند گردش کار فرآیندهای مربوط در حوزه مدیریت درآمد شهرداری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها برای شهروندان‌ نیز از مزایای استفاده از این سیستم است.

آبسالان با بیان اینکه این سیستم برای شبکه شهرداری مشهد طراحی و پیاده‌سازی شده است افزود: هم ‌اکنون از طریق این سیستم امکان انجام امور مربوط به عوارض خودرو در تمام مناطق و نواحی چند‌گانه شهری و دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک و همچنین از طریق اینترنت میسر است.

وی با اشاره به اینکه سیستم عوارض خودرو که بر اساس اطلاعات اظهار شده محاسبات عوارض را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهد افزود: مالک نیز با پرداخت مبلغ محاسبه شده به صورت علی‌الحساب بدهی خود را تسویه می‌کند که با این کار ضمن تکریم شهروند و اعتماد به اظهارات او، بستر مناسب برای پرداخت عوارض خودرو فراهم می‌شود.