علی جنتی بهترین گزینه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که علی جنتی امروز و در دومین جلسه خصوصی خود با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، برنامه های مورد نظر در رابطه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بیان کرد، گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر نمی تواند نظر قطعی خود را در رابطه با وزیران پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران بیان کند.

وی ادامه داد: معمولا نظر نهایی کمیسیون های مختلف، بعد از سخنان رئیس جمهور، وزیر پیشنهادی و نظرات مثبت و منفی نمایندگان در رابطه با وزیران بیان خواهد شد.

طاهری گفت: نظر شخصی من به عنوان یک نماینده در مجلس شورای اسلامی، این است که علی جنتی به عنوان بهترین گزینه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. چرا که برنامه های قابل توجهی در رابطه با فرهنگ و هنر به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کرده است.

وی در پایان بیان کرد: مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان و محمود واعظی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای ارائه برنامه های خود درکمیسیون فرهنگی مجلس حضور پیدا کردند.