به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مفیدی، بعدازظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر مشهد اظهار كرد: در حال حاضر در دنیا مقوله جدید زیست‌محیطی در زمينه میزان نورپردازی‌ مطرح است که باید در این امر تعادل وجود داشته باشد.

در ادامه اين جلسه عضو هيات رئيس شوراي شهر مشهد با اشاره به اينكه حوزه مبلمان شهری حوزه وسیعی است، گفت: سه معاونت فرهنگی و اجتماعی، شهرسازی و خدمات شهری در اين حوزه فعاليت مي كنند.

فاطمه غيور با بيان اينكه براي ایجاد سازمان‌ زیباسازی بايد توضیحاتی ارائه شود، افزود: با توجه به اهمیت برون‌سپاری باید بر این روند نيز نظارت بیشتری صورت پذيرد.

وي در خصوص يكي از اشكالات معاونت شهرسازي، تصريح كرد: در بخش صدور پروانه پايان كار و تطبيق ندادن لايحه با كميسيون ماده 100 اشكالاتي وجود دارد و گاهي اين گزارشهاي ناقص است.

وي يادآور شد: در زمينه متراژ پاركينگ ها نيز مشكلاتي وجود دارد كه اگر اين موارد مورد نظارت قرار نگيرد سيستم يكپارچه شهري ميزان تخلفات را كم نخواهد كرد.





