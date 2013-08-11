زنجان دومین استان کشور در تولید نهال از بذر

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندری توسعه‌ زراعت چوب را از برنامه‌های مهم منابع طبیعی استان بیان کرد و گفت: منابع طبیعی استان نهال رایگان در اختیار متقاضیان قرار داده و برای کشت و نگهداری آنها را برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی کند.

وی حمایت‌های تشویقی اداره ‌کل از باغداران و کشاورزان علاقه‌مند به کاشت این گونه‌ها را یادآور شد و افزود: این امر علاوه بر توسعه‌ فضای سبز، اشتغالزایی و سودآوری تولیدکنندگان را در پی دارد.

اسکندری توسعه و ترغیب به کشت گونه‌ی درختی اُرس در منطقه‌ی طارم و ماهنشان را از اقدامات اخیر بخش درختکاری منابع طبیعی استان اعلام کرد و افزود: زنجان دومین استان کشور است که به تولید نهال از بذر دست یافته‌ است.

اسکندری با اعلام اينکه کاشت اين گونه درختی نزديک به 3 سال در استان اجرا می‌شود تصريح کرد: در صورت حمايت از اين طرح، منابع طبيعی استان اين آمادگی را دارد که بخشی از ارتفاعات طارم به ظرفيت 20 هزار هکتار را به توسعه جنگل‌های طبيعی اختصاص دهد.

بررسی پرونده‌های کمیسیون ماده 5 در زنجان کاملا به روز است

مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت : بررسی پرونده‌های کمیسیون ماده 5 در زنجان کاملا به روز است.



عباسعلی فلاح افزود : بررسی پرونده های ارجاع شده به کمسیون ماده 5 در زمان مقرر و بر حسب زمانبندی مناسب بررسی مي شود.



مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان حرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات را مورد تاکید قرار داد و گفت: توجه به ضوابط معماری و شهرسازی در پرونده های ارجاع شده با حساسیت بالایی انجام می‌شود.



فلاح بررسی به موقع و اصولی پرونده‌ها را حائز اهمیت خواند و تاکید کرد : همه پرونده‌های ارجاع شده به کمسیون ماده 5 با رعایت اصول و مقررات موجود بررسی و پاسخ داده می‌شود.



فلاح به روند کاری کمسیون ماده 5 اشاره کرد و گفت: پرونده های ارجاعی ابتدا در کمیته کار این کمسیون ‎ ‎بررسي و بعد از انجام اقدامات کارشناسی در صحن علنی این کمسیون و با حضور اعضای اصلی به تصویب می رسد.‎



مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ارجاع نهایی پرونده ها به مرکز را یادآور ‎شد و افزود : پرونده ها بعد از بررسی در صحن علنی برای بررسی نهایی به شورای عالی معماري و شهرسازي ارجاع داده مي شود.



فلاح بررسي پرونده ها در چار چوب قوانين و مقررات را مهم دانست و تاكيد كرد : مغايرت هاي قانوني در اين شورا بررسي و طي سه هفته پاسخ داده مي شود.