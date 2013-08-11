مستند مداحان خراسان جنوبی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله گرجی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه قسمت اول این مستند از مداح برجسته استان حاج سعید صباغی تولید شده است، افزود: این مستند به کار گردانی محمدرضا سلطانپور و با همکاری حوزه هنری و کانون مداحان استان تولیده شده است.

وی ادامه داد: ساخت مستند دیگر مداحان برجسته استان نیز در دستور کار این کانون قرار دارد.

وی راه‌اندازی سایت کانون مداحان خراسان جنوبی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بیان کرد: این سایت دارای سه بخش خبر کانون، خبر مداحان و تصاویر، فیلم و صوت مداحان خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به 972 مداح در سطح استان، بیان کرد: از این تعداد 895 نفر مداحان مرد و 77 نفر مداحان زن هستند.

مسئول کانون مداحانخراسان جنوبی با بیان اینکه از مجموع مداحان شناسایی شده 405 نفر در مرکز استان فعالیت می کنند، تصریح کرد: از این تعداد نیز 349 نفر مرد و 54 نفر زن هستند.

وی با بیان اینکه امروز جوانان زیادی به عرصه مداحی ورود پیدا کرده اند، ادامه داد: پیش بینی می شود پس از شناسایی این مداحان نیز بیش از هزار و 500 مداح در سطح استان داشته باشیم.

راه اندازی کتابخانه های تحصصی ویژه مداحان در شهرستانها

مسئول کانون مداحان خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت کتابخانه تخصصی کانون مداحان در استان، گفت: کتاب‌های تخصصی این کتابخانه مشتمل بر تصاویر قرآنی، زندگی ‌نامه ائمه(ع)، شهدای کربلا و وقایع کربلا است.

به گفته وی دو ههزار و 100 جلد کتاب تخصصی در حوزه مداحی در کتابخانه این کانون وجو دارد.

وی با اشاره به وجود یک‌هزار و 100 CD و نرم‌افزار در این کتابخانه اظهارداشت: تمام مداحان در خراسان جنوبی می‌ توانند از مزایای کتابخانه تخصصی این کانون بهره‌مند شوند.

وی به فعالیت 11 کتابخانه تخصصی در شهرستان‌ های استان اشاره کرد و بیان داشت: به این کتابخانه ‌ها سه هزار 300 جلد کتاب اهدا شده است.

گرجی از برگزاری دوره های آموزشی مداحی در استان خبر داد و افزود: در سال گذشته هشت دوره مقدماتی و سه دوره تکمیلی را در سطح استان برگزار کرده ایم.

وی همجنین از اعزام مداحان استان به اردوهای زیارتی و سیاحتی خبر داد و گفت: 80 نفر از مداحان استان سال گذشته به این اردوها اعزام شده اند.

مسئول کانون مداحان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 15 نفر از مداحان استان توسط این کانون تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند، گفت: مداحان هفت درصد از هزینه بیمه را پرداخت می کنند.

گرجی عنوان کرد: همجنین 10 نفر از مداحان استان با حمایت این کانون مستمری ماهیانه دریافت می کنند.