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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۲۹

حمایت دولت مصر از عملیات ارتش برای پاکسازی منطقه سینا

حمایت دولت مصر از عملیات ارتش برای پاکسازی منطقه سینا

نخست وزیر مصر و سخنگوی نظامی نیروهای مسلح مصر حمایت خود را از نیروهای ارتش برای پاکسازی منطقه سینا از وجود عناصر تروریستی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "حازم الببلاوی" نخست وزیر مصر گفت:دولت مصر از عملیات نیروهای مسلح برای پاکسازی منطقه سینا از وجود عناصر ترویستی حمایت می کند.

منابع مصری اعلام کردند: وی با ارسال نامه ای به ساکنان منطقه سینا، از اقدامات آنها برای حمایت از ارتش مصر قدردانی کرد.

نخست وزیر مصر با بیان این مطلب افزود: ساکنان منطقه سینا که  در جنگ علیه تروریستها به نیروهای مسلح کمک می کنند، راه پیشرفت این منطقه را هموار کرده اند.

الببلاوی ادامه داد: نیروهای مسلح و پلیس همه تلاش خود را برای ثبات و امنیت کشور به کار می گیرند.

از سوی دیگر،  "احمد محمد علی" سخنگوی نظامی نیروهای مسلح مصر در این خصوص اظهار داشت: نیروهای مسلح و پلیس این گروههای تروریستی را در منطقه سینا تعقیب خواهند کرد و همه کانونهای جرم و جنایت را بر خواهند چید تا کاملا امنیت به این منطقه بازگردد.

این در حالی است که پلیس مصر و نیروهای مسلح این کشور تا کنون توانسته اند شمار زیادی از افراد مسلح را بکشند.

 

کد مطلب 2113647

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