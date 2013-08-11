حمایت دولت مصر از عملیات ارتش برای پاکسازی منطقه سینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "حازم الببلاوی" نخست وزیر مصر گفت:دولت مصر از عملیات نیروهای مسلح برای پاکسازی منطقه سینا از وجود عناصر ترویستی حمایت می کند.

منابع مصری اعلام کردند: وی با ارسال نامه ای به ساکنان منطقه سینا، از اقدامات آنها برای حمایت از ارتش مصر قدردانی کرد.

نخست وزیر مصر با بیان این مطلب افزود: ساکنان منطقه سینا که در جنگ علیه تروریستها به نیروهای مسلح کمک می کنند، راه پیشرفت این منطقه را هموار کرده اند.

الببلاوی ادامه داد: نیروهای مسلح و پلیس همه تلاش خود را برای ثبات و امنیت کشور به کار می گیرند.

از سوی دیگر، "احمد محمد علی" سخنگوی نظامی نیروهای مسلح مصر در این خصوص اظهار داشت: نیروهای مسلح و پلیس این گروههای تروریستی را در منطقه سینا تعقیب خواهند کرد و همه کانونهای جرم و جنایت را بر خواهند چید تا کاملا امنیت به این منطقه بازگردد.

این در حالی است که پلیس مصر و نیروهای مسلح این کشور تا کنون توانسته اند شمار زیادی از افراد مسلح را بکشند.