سازمان زیبا سازی شهرداری مشهد به زودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادي جاويد، بعدازظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر، اظهار کرد: آخرین جمعبندی سازمان زیباسازی در حال انجام است و لایحه آن توسط شهردار مشهد در آينده اي نزديك تقدیم شورای شهر مي شود.
وی سپس با بيان اينكه برون سپاري در ابتدا مشكلاتي را دارد، افزود: کنترل و نظارت بر دفاتر در دستور کار است و با چند مورد از این دفاتر متخلف برخورد شده است.
جاويد با اشاره به پيادهسازي سيستم يكپارچه شهرسازي گفت: کاهش هزینه های تامین و اداره منابع انسانی، تقویت نقش نظارتی و افزایش بهره وری و کیفیت از اهداف برونسپاری وسیستم یکپارچه شهرسازی است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و تهیه طرحهای مطالعاتی مرتبط با طرحهای جامع و تفصیلی را از اهداف، سیاستها، چشماندازها و ماموریتهای نهاد مطالعات و برنامهریزی توسعه و عمران شهر مشهد دانست و افزود: راهبری طرحهای تفصیلی حوزههای هفتگانه از اقدامات در دست انجام نهاد مطالعات و برنامهریزی توسعه و عمران شهر مشهد است.
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