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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۲۵

شهریاری خبر داد:

14پايگاه هاي امدادی هلال احمر خراسان جنوبی به مسافران خدمات می دهند

14پايگاه هاي امدادی هلال احمر خراسان جنوبی به مسافران خدمات می دهند

بیرجند – خبرگزاری مهر: مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي از آمادگي 14 پايگاه امداد و نجات جاده اي اين مجموعه براي پوشش امدادي حوادث احتمالي در سفرهای تابستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحيم شهرياري با اعلام اين خبر گفت: امدادگران و نجاتگران جمعيت هلال احمر استان در دور اول سفرهاي تابستاني با دو هزار و 655 نفر روز امدادگري به آسيب ديدگان در حوادث خدمات امدادي ارائه کرند.

وي با اشاره به پايان يافتن ماه مبارك رمضان و از سرگيري مسافرت هاي هموطنان گفت: براي تمركز بيشتر در زمان بروز حادثه به منظور پوشش حوادث احتمالي جاده اي امدادگران و نجاتگران در پايگاه هاي امداد و نجات جاده اي در آمادگي كامل به سر مي برند.

مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبی با بيان اينكه استان مازندران در اين روزها يكي از پرترددترين استان هاي كشور و پذيراي مسافرين زيادي است، بیان کرد: به همين منظور يك تيم امدادي سيار از خراسان جنوبي به اين استان اعزام شده است.

شهرياري با اعلام اينكه در مجموع در تابستان امسال پنج هزار نفر روز امدادگر و نجاتگر در پايگاه ها فعاليت امدادي انجام خواهند داد، گفت : 14 دستگاه آمبولانس و شش دستگاه خودروي نجات هم در سطح استان در هنگام مواجهه با حوادث آماده ارائه خدمات امدادي است.

کد مطلب 2113655

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