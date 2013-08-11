هشدار طرفداران مرسی برای انتقال تحصن به میدان التحریر/ سوزانده شدن 7 منزل در بنی سویف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، سرهنگ خالد عکاشه کارشناس امور امنیتی مصری با اشاره با وجود بلوکهای سیمانی و نیز کیسه های شنی در مبادی ورودی و خروجی میادین النهضه و رابعه العدویه گفت: ما در برابر بزرگترین عملیات گروگانگیری تاریخی قرار داریم. اما نیروهای امنیتی برای جلوگیری از کاهش تلفات طرحهای خود را به دقت بررسی می کنند.

از سوی دیگر شبکه خبری اسکای نیوز در خبری فوری اعلام کرد: طرفداران گروه اخوان المسلمین در میدان رابعه العدویه تهدید به انتقال محل برگزاری تحصن به میدان التحریر در صورتی که اعتصاب و تحصن آنها با زور پایان داده شود، کرده اند.

از سوی دیگر انس القاضی سخنگوی اخوان المسلمین اسکندریه اعلام کرد: ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت تصمیم به برگزاری تظاهرات گسترده ای در مقابل مسجد ابراهیم پس از نماز عشا گرفت است.

وی افزود: ما به طور مسالمت آمیز رفتار می کنیم و هدفمان تحقق خواسته هایمان در بازگشت محمد مرسی، احیای قانون اساسی و مجلس شورا است.

از سوی دیگر بسام الزرقا معاون رئیس حزب سلفی النور مصر گفت: یک راه حل فوری باید قبل از اینکه زمان از دست برود برای جلوگیری از خونریزی انجام شود.

وی افزود: حزب النور بارها سعی کرد که گروه اخوان المسلمین را به پایان تحصن خود تشویق کند اما آنها طبق روال همیشگی با طرحهای ما مخالفت کردند و به ما گفتند ما خودمان می دانیم چه می خواهیم.

این عضو سلفی حزب النور بیان کرد: اخوان المسلمین کنترلی بر تظاهرکنندگان ندارد.

وی از همه گروههای سیاسی در مصر خواست که به حل بحران کمک کنند تا دستاوردهای انقلاب ژانویه بر باد نرود.

از سوی دیگر در درگیری های شمال بنی سویف مصر میان مسلمانان و مسیحیان و در ورتسای الدیابیه هفت منزل سوزانده شدند.

عباس شومان یکی از اعضای هیئت علمای الازهر مصر گفت: تا زمانی که به جای حل بحران در راستای دامن زدن به آن حرکت می کنیم سرنوشت خطرناکی انتظار ما را می کشد و کسانی که با آشتی ملی مقابله می کنند مسئول خون های ریخته شده و خونهایی که ریخته خواهد شد هستند.

از سوی دیگر محمد الصیرفی سخنگوی شرکت آب مصر گفت: آب به روی تحصن کنندگان در رابعه العدویه و النهضه بسته نخواهد شد و هیچ دستوری در این زمینه نرسیده است.

وی افزود: هیچگاه آب در هنگام انقلاب 25 ژانویه قطع نشد و پس از آن نیز آب بر روی کسی بسته نشده است و هم اکنون نیز تلاشی در این زمینه وجود ندارد زیرا در این صورت همه ساکنان از آب محروم خواهند شد.

الصیرفی بیان کرد: شرکت آب مصر به همه ملت خدمات رسانی می کند و وارد بازی های سیاسی نمی شود.