داشتن ادبیات رسانه ای در استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از خبرنگاران و گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و آوینی ظهر یکشنبه با حضور فعالان رسانه ای استان قزوین، روح الله عبلاسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، محمدحسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، احد احمدی فرماندار و حجت الاسلام زرینه امام جمعه بوئین زهرا سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

ابوالحسن صادقی جهانی در این مرامس گفت: جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی از ارکان نظام است و اگر نظام سلطه این ارزشها را بر نمی تابد جای تامل دارد زیرا آنچه می خواهد زیادی خواهی و فزون طلبی است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین تصریح کرد: در شرایطی که ایران اسلامی با جهان استکباری در چالش جدی است رسالت خبرنگاران دو چندان است و انتظار می رود با درک درست این شرایط بخوبی به وظایف خود عمل کنید.

رویج اندیشه جهانی مهمترین رسالت خبرنگاران

این مسئول فرهنگی تصریح کرد: طرح موضوع اندیشه جهانی مهمترین مسئله ای است که نیاز است از سوی خبرنگاران جدی گرفته شود و شما با گفتمان واقع بینانه و نهادینه کردن آن در جامعه لازم است نگاهی آرمانی به مسائل کنونی داشته باشید.

صادقی جهانی یادآورشد: سیاست جمهوری اسلامی بر اصول عزت، حکمت و مصلحت استوار شده و خبرنگاران باید برای مقابله با افکار منحرف و ترویج اندیشه های ناب امام راحل همت کنند و با رعایت انصاف، عدالت، تعهد و دوری از عیب جویی و انتقام و سلیق های ضخی با درک روشن از حال و آینده در خدمت نظام باشند.

مدیرکل صداوسیمای قزوین اظهارداشت: تفاوت خبرنگاران با سایر افراد درک شرایط پیچیده و ترسیم نقش آینده و هدایت فکری جامعه است که باید به این مهم توجه جدی شود تا بتوان به موفقیت دست یافت.

نقد سازنده در کنار بیان خدمات مطرح شود

وی افزود: در کنار نقد سازنده از خبرنگاران انتظار می رود در بیان صادقانه خدمات انجام شده هم بکوشید و انتقام و عیب جویی بر رسالت خبرنگاری سایه نیفکند.

صادقی جهانی اظهارداشت: همه آنچه که خبرنگار دنبال می کند باید در راستای رسالت خبری و تعالی جامعه باشد و در استان قزوین هم به نظر می رسد ساماندهی خبرنگاران و آموزش آنها باید در اولویت برنامه ها باشد.

وی گفت: داشتن ادبیات رسانه ای واحد و سخن گفتن با زبان روز از دیگر نیازهای شرایط کنونی است و شاید برخی نوشته های ما نیازمند آسیب شناسی است و با آموزش جدی باید کاری کنیم تا خبرنگاران از زمان و عصر خود باز نمانند و قلم فعالان رسانه ای به روز باشد تا در مخاطب تاثیر کند.

صادقی جهانی تصریح کرد: رسانه ای می تواند کارساز باشد و در عرصه رقابت باقی بماند که با دانایی و توانایی و مهارت کار کند و در یک فضای صنفی تخصصی به دور از مسائل سیاسی برای کارآمد شدن مجموعه همکاران خود آموزش را جدی بگیرد.

وی تصریح کرد: گذراندن دوره های روش تحقیق کمک موثری برای خبرنگاران است که می تواند به سند دار بودن خبر و گزارشها کمک کند.

صادقی جهانی گفت: صدواسیمای مرکز قزوین آمادگی دارد ظرفیت های آموزشی خود در باشگاه خبرنگاران و دانشکده خبر صداوسیما را در اختیار خبرنگاران رسانه هالی گروهی استان قرار دهد.