اهتمام بانک ها برای جذب کامل اعتبارات توسعه کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به لحاظ شدن اعتبارات کمک های فنی و اعتباری در بخش کشاورزی بودجه 92 اهتمام بانک های عامل به منظور ارایه تسهیلات به طرح های توسعه کشاورزی استان ضروری است.

رضا جمشیدی در بیست و پنجمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی استان با بیان این که مجموع اعتبارات طرح های توسعه کشاورزی استان از سال 91 تاکنون دو هزار و هفتاد میلیارد ریال بوده است، اظهار کرد: 39 طرح با اعتباری بالغ بر 97 میلیارد و 720 میلیون ریال مورد تصویب ستاد اجرایی صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی افزود: میزان طرح های انعقاد قرار دادشده تسهیلات سال 91 رضایت بخش نیست و بایستی با مساعدت پنج بانک عامل روند جذب آن شتاب گیرد.

جمشیدی تاکید کرد: برای این منظور اعتبارات مصوب طرح های ارایه شده توسط بانک های عامل به صندوق توسعه ملی باید به مراتب بیش از اعتبارات اختصاص یافته باشد.

وی افزود: برای پیگیری مستمر روند تصویب طرح ها از سوی صندوق توسعه ملی، باید بانک های عامل با اعزام یک نماینده به تهران و نتایج پیگیری های خود را به دبیرخانه ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی استان ارسال کنند.

مسئولان فرصت مطالبه گری خبرنگاران را مغتنم بشمارند

فرماندار چناران گفت: مسئولان ضمن برقراری ارتباط منطقی با رسانه ها باید فرصت مطالبه گری آنان را مغتنم بشمارند.

علی حسینی در مراسم روز خبرنگار که با حضور خبرنگاران، مسوولان و جمعی از شهروندان شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: خبرنگاران با صداقت، تیز بینی و شهامت ضمن انعکاس صحیح اخبار باید همچون یک تاریخ نگار امانتدار عمل کنند.

فرماندار چناران با بیان اینکه سعه صدر خبرنگاران همواره ستودنی است، تصریح کرد: هماهنگی بین مردم، مسوولان و خبرنگاران می تواند مبنای مناسبی برای حرکت به سمت توسعه باشد.

حسینی با تاکید بر نقش روابط عمومی ها در اطلاع رسانی گفت: روابط عمومی ها به عنوان یک جریان مهم اطلاع رسانی نقش موثری در عرصه رسانه ای کشور و تعامل با خبرنگاران دارند.

وی بیان کرد: عدم ارتباط مسوولان با رسانه ها می تواند آفات قدرت از جمله خود بزرگ بینی و ندیدن نقاط ضعف را موجب شود.

حسین عباسی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چناران نيز در این جلسه از تشکیل انجمن صنفی خبرنگاران شهرستان خبر داد و گفت: جلسات ماهانه این انجمن با حضور خبرنگاران فعال و مسئولان برگزار خواهد شد.

اجرای برنامه های فرهنگی جهت ایجاد پویایی و نشاط اجتماعی در روستاها

فرماندار طرقبه شاندیز با منتخبان شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان دیدار کرد.

محسن امیر کلالی با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر و پیروزی این افراد در انتخابات 24 خرداد اظهار کرد: نامزدهای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری با قرار دادن خود در معرض انتخاب مردم، اولین گام در تحقق حماسه سیاسی را برداشتند و نقش مهمی در تحقق این بخش از شعار امسال را ایفا کردند.

فرماندار طرقبه شاندیز بیان کرد: اعضای شوراهای شهر و روستا باید ضمن تعامل با مردم درجهت حل منازعات محلی و سایر مشکلات، و نهایتا در راستای ارتقای رضایت مندی عمومی و بهبود شرایط برای زندگی اجتماعی سالم و با نشاط گام بردارند.

امیرکلالی شناسایی نخبگان محلی و تعامل با دستگاه های اجرایی را لازمه توفیق در انجام وظایف محول شده به شوراهای اسلامی دانست و بر ضرورت تلاش در راستای توسعه همه جانبه مناطق شهری و روستایی تاکید کرد.

وی با تاکید بر لزوم استقرار روحانی در مناطق روستایی اظهار کرد: اجرای برنامه فرهنگی مذهبی در روستاها به ویژه اهتمام به موضوع اقامه نماز، پویایی و نشاط اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

فرماندار طرقبه شاندیز تصریح کرد: وجود یک روحانی می تواند سطح فرهنگ و اعتقادات دینی روستاییان را افزایش دهد و جامعه روستایی را از آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از هجمه فرهنگی دشمنان دور نگه دارد.