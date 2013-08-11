به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری‌پور، بعدازظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر مشهد اظهار كرد: روند پيگيري ايجاد زائرسراهای ارزان قیمت به كندي پيش مي رود.

وي با بيان اينكه بحث زائرسراهای ارزان‌قیمت در شورای سوم مطرح شده اما به کندي پيش رفته است، افزود: با توجه به اینکه 70 درصد جمعیت زائران کشور به دليل هزينه هاي بالا نمی‌توانند در هتل‌های مشهد اسکان یابند بنابراين باید در روند ایجاد این زائرسراها تسریع شود.

وي يادآور شد: ایجاد اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت باید از اولویت‌های کاری شورای چهارم باشد.

در ادامه شهردار مشهد، محمد پژمان بيان كرد: بحث ایجاد زائرسراهای ارزان قیمت از ابتدا در طرح نوسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی مطرح بوده و بايد به این مساله دید مثبت داشت و به نقطه تعادل رسيد.