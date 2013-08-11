به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، در حکمی دکتر محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور منصوب کرد.
متن حکم روحانی بدین شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت
بر اساس اصل 126 قانون اساسی و نظر به مراتب شایستگی و سوابق طولانی خدمت موفق در مسئولیتهای اجرایی و تقنینی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور» برمیگزینم.
امید است با عنایات الهی و همکاری اعضای محترم دولت در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، موفق باشید.
حسن روحانی
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