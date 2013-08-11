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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۵۶

از سوی روحانی صورت گرفت؛

انتصاب همزمان نوبخت به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری و سرپرستی معاونت توسعه و مدیریت رئیس جمهور

انتصاب همزمان نوبخت به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری و سرپرستی معاونت توسعه و مدیریت رئیس جمهور

رئیس جمهور در حکم محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همزمان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، در حکمی دکتر محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور منصوب کرد.

متن حکم روحانی بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

بر اساس اصل 126 قانون اساسی و نظر به مراتب شایستگی و سوابق طولانی خدمت موفق در مسئولیت‌های اجرایی و تقنینی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» برمی‌گزینم.

امید است با عنایات الهی و همکاری اعضای محترم دولت در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، موفق باشید.

حسن روحانی

کد مطلب 2113667

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