سرمايه گذاران داخلی را فراري ندهيم/معنویت شهر مشهد در حال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مفیدی، بعدازظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر اظهار كرد: سرمایه سیال است بنابراين نباید کاری کنيم که سرمایه‌گذاران داخلی فراری شوند.

وي با بيان اينكه صحبت هايي كه در زمينه سرمايه گذاران داخلي مطرح مي شود دغدغه خاطر سرمايه گذاران داخلي را افزايش داده است، گفت: سرمايه گذار بايد آرامش خاطر به امر سرمايه گذاري بپردازد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای شهر در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه برخي معتقدند كه ایجاد تفریحات آبی از معنویت این شهر کاسته است، عنوان كرد: چندي پيش سمیناری در استانداری برگزار شد که در آن برخی برای سرنوشت معنوی مشهد گریه مي كردند و مي گفتند اين شهر از معنويت دور شده است.

مفيدي يادآور شد: نماز پرشکوه عید فطر كه در حرم رضوی برگزار شد نشان‌داد كه معنويت اين شهر روز به روز در حال افزايش است و بي ترديد معنویت امروز مشهد بیش از سال‌های 52 و 53 است.