اشغال 90 درصدي مراكز اقامتي مشهد در دو روز تعطيلي عيد سعيد فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي از اشغال 90 درصدي مراكز اقامتي در دو روز تعطيلي عيد فطر خبر داد.

جواد موسوي اظهار کرد: تعطيلي دوروزه عيد سعيد فطر موجب شد تا بسياري از هموطنان به شوق زيارت بارگاه ملكوتي امام هشتم (ع) به مشهد سفر کنند و طبق آمار ارايه شده از سوي واحد هاي اقامتي 90 درصد تخت هاي واحد هاي اقامتي در دو روز گذشته اشغال بوده اند.

معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي افزود: طبق اعلام اتحاديه هاي مربوط در دو روز گذشته 92در صد هتل ها، 90 در صد هتل آپارتمانها و 88 درصد مهمانپذيرها و منازل شخصي داراي مجوز اشغال بوده اند.

موسوی گفت: از ابتداي تيرماه سال جاري تا كنون طبق اعلام اتحاديه هاي مراكز اقامتي 68 درصد واحد هاي اقامتي به طور ميانگين اشغال بوده اند كه با توجه به ماه مبارك رمضا ن اين رقم بسيار قابل قبول است.

تجلیل از مشاوران برتر و شركت هاي خدمات فني مهندسي برگزيده شهرك فناوري مشهد

همايش تجليل از مشاوران برتر و شركت هاي خدمات فني مهندسي برگزيده شهرك فناوري مشهد با حضور معاون برنامه ريزي استانداري، رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي برگزار شد.

از 5 مشاور خبره صنعتي و دانشگاهي فعال در زمينه هاي بيوتكنولوژي، صنايع آردبر، ماشين آلات صنعتي، كمپوت و كنسرو و صنايع لبني و 10 شركت خدمات فني مهندسي برگزيده در حوزه هاي تخصصي آزمايشگاه تخصصي، مشاوره، دانش فني، ماشين آلات، فناوري اطلاعات، استاندارد تجليل بعمل آمد.

برگزيدگان طي چهار دوره ارزيابي در سال 91 حائز كسب رتبه شدند.

شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور با هدف ایجاد ثروت به عنوان یک حلقه ارتباطی عمل كرده و امکان دسترسی واحدهای صنعتی به مراکز مورد نیاز از جمله تحقیقاتی، آزمایشگاه ها، متخصصین، و مشاورین را تسهیل و بدینوسیله شکل گیری و انتقال فناوری ها ی یپیشرفته به صنعت غذایی کشور را بهبود می بخشد.

بازسازی هزار شیر گاز در تعمیرات اساسی پالایشگاه خانگیران

دبیر کمیته خودکفایی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد از تعمیر و بازسازی بیش از یک هزار شیر گاز در تعمیرات اساسی سال 92 پالایشگاه خانگیران خبر داد.

نادر نوربخش اظهار کرد: این شیرها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد دارد و در واحدهای عملیاتی این شرکت مورد بهره برداری قرار گرفته است.

دبیر کمیته خودکفایی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد افزود: این یک هزار شیر گاز در بخش شیرهای اطمینان، کنترلی، دستی و یک طرفه مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

نوربخش در ادامه به برنامه های بلند مدت این شرکت برای تعمیرات و بازسازی قطعات صنعت نفت و گاز اشاره و تصریح کرد: یک سال قبل از فرارسیدن کار تعمیرات اساسی ما به دنبال تامین قطعات یدکی برای سال بعد هستیم و این پروسه همه ساله در دستور کار کارگاه مرکزی پالایشگاه خانگیران قرار دارد.

وی به نحوه شناسایی قطعات مورد نیاز اشاره کرد و گفت: ما تمام سعی مان اینست از پایان زمان تعمیرات اساسی، شناسایی قطعات مورد نیاز صورت بگیرد اما بعد از تعمیرات اساسی تا سال آینده وظیفه نگهداری و تعمیرات شیرهای گاز در واحدهای عملیاتی را بر عهده داریم.

بزرگترین نمایشگاه دام و طیور کشور در مشهد برپا می شود

مجری برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و شیلات ایران در مشهد مقدس گفت: بزرگترین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و شیلات ایران، مهر ماه امسال با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی استان های کشور در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

عباسعلی خاکسار با اشاره به جزئیات این نمایشگاه اظهار کرد: با توجه به برنامه ای تخصصی مختلف و استقبال گسترده فعالین این صنعت جذب شرکت های فعال در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور ایران برای نخستین بار در 50 روز قبل از برگزاری به پایان رسید و اکنون تقریبا تمام فضای اختصاص یافته به این نمایشگاه واگذار شده است.

مجری برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و شیلات ایران در مشهد مقدس با اشاره به اینکه حضور تعداد زیادی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی استان‌های ایران در این نمایشگاه قطعی شده است افزود: در این دوره باتوجه به استقبال شرکت های بخش خصوصی و دولتی کشور، هیئت های تجاری از کشور های افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عراق به‌طور رسمی از این نمایشگاه بازدید کرده و مراسمی جهت تبادل اطلاعات و بررسی توانمندی های ایران جهت صادرات خدمات فنی و تجهیزات صنعتی در حوزه های مختلف دامپروری برگزار می‌شود.

خاکسار با اشاره به اینکه ده ها شرکت دیگر در انتظار حضور در این نمایشگاه هستند تصریح کرد: تاکنون فضایی به وسعت 15 هزار مترمربع به بیش از 120 شرکت تخصصی در 5 سالن نمایشگاه بین المللی مشهد اختصاص یافته که این شرکت ها از استان هایتهران، اصفهان، فارس، خوزستان، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اراک، قم، البرز، قزوین، خراسان جنوبی، سمنان، ایلام، لرستان و خراسان شمالی حضور یافته اند.

وی افزود: این شرکت ها فعالیت خود را در زمینه های خوراک دام و طیور، شیلات و آبزیان، داروها و مکمل ها، ماشین آلات و فرآورده های وابسته به صنعت دام و طیور، زنبورداری، پرورش و نگهداری (پرورش اسب –پرورش شتر مرغ – بوقلمون- گاو) به علاقمندان ارایه خواهند کرد.

مجری برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و شیلات ایران در مشهد مقدس با اشاره به برنامه ریزی های جانبی این نمایشگاه جهت ارتقا دانش فنی و تخصصی فعالان و مهمان این نمایشگاه اظهار کرد: در این دوره برای نخستین بار همزمان با برپایی نمایشگاه بیش از 15 سمینار ودوره آموزشی جهت بهره مندی دانشجویان و متخصصان داخلی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی خراسان رضوی و کلیه اتحادیه های زیر مجموعه آن در صنعت دام، طیور و شیلات برگزار می شود و همچنین با همکاری بخش خصوصی کارگاه تخصصی فناوری‌های نوین خوراک دام و طیور اجرا خواهد شد.