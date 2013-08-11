اولین خانه تخصصی کشتی کشور در ملایر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر کیومرث هاشمی بعد از ظهر یکشنبه، در مراسم افتتاح خانه تخصصی کشتی ملایر گفت: این اولین خانه تخصصی کشتی در کشور است که در شهرستان ملایر افتتاح می شود.

وی اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش در برنامه ریزی‌های انجام شده به دنبال راه اندازی خانه تخصصی کشتی در کشور بوده که بزودی در مناطق مختلف راه اندازی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه ورزش قهرمانی در کشور طی سالهای اخیر رشد خوبی داشته و شاهد موفقیتهای بزرگی در این زمینه بوده ایم خواستار توجه بیشتر به ورزش مدارس شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: در حال حاضر تعاملات خوبی در زمینه ورزش بین وزاررت و آموزش و پرورش و سازمان ورزش و جوانان انجام شده اما باید درصد اعتبارات برای ورزش مدارس بیشتر شود.

وی افزود: شهرستان ملایر دارای ظرفیتهای ورزشی بالایی است و وجود قهرمانان بزرگی چون صادق گودرزی و مصطفی جوکار توجه بیشتر سازمان ورزش و جوانان را به ورزش این شهرستان می طلبد.

هاشمی ابراز داشت: همه ما به دنبال این هستیم که بتوانیم ورزش مدارس را تقویت کنیم و در این راستا رهبر معظم انقلاب نیز توجه به ورزش در مدارس و ورزش قهرمانی را مورد تاکید قرار داده اند.

در ادامه مدیر آموزش و پرورش ملایر نیز اعتبار هزینه شده برای اولین خانه تخصصی کشتی کشور در ملایر را یک میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد.

حجت الله چهاردولی عنوان داشت: این سالن با چهار تشک کشتی ظرفیت 100 دانش آموز را در طول روز دارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز بر توجه مسئولان ورزشی به شهرستان ملایر تاکید کرد.

علی نعمت چهاردولی گفت: موفقیت های بزرگ ورزشکارن از مدارش شروع می شود لذا توجه به ورزش مدارس باید در اولویت قرار گیرد.