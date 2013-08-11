قدرشناس خدمات ارزشمند خبرنگاران استان قزوین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران و گرامیداشت یاد شهید صارمی و آوینی که در سالن اجتماعات فرمانداری بوئین زهرا برگزار شد اظهارداشت: خبرنگاران باید شهدای اهل قلم را الگوی کار خود قرار دهند و در رسالت خود تلاش بی وقفه را ادامه دهند.



وی افزود: خوشبختانه خبرنگاران رسانه های گروهی استان در تمامی عرصه های حساس و سرنوشت ساز میهن اسلامی بخوبی ایفای نقش کرده اند و در جنگ تحمیلی، انتخابات، جنگ نرم و پیروزی انقلاب نقش انکار ناپذیری داشته اند که باید قدردان خدمات آنها باشیم.



معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: صداقت، امانت داری در کار خبرنگاری بسیار مهم و تاثیرگذار است و شما با امید دادن به مردم، اطلاع رسانی، مبارزه با دشمن و آگاه سازی عمومی وظیفه سنگینی دارید.

این مسئول بیان کرد: خبرنگاران در خلق حماسه سیاسی هم نقش بی بدیلی داشتند و با بسترسازی برای مشارکت حداکثری مردم و تبیین معیارها توانستند به افتخارات نظام دامن بزنند و نقش آفرین باشند.



طاهرخانی یادآورشد: در روز خبرنگار لازم است یاد همه شهدای رسانه ای استان و کشور بویژه شهید صارمی و آوینی و در استان از شهید محمود صلاحی و رجبی خبرنگاران صداوسیما را گرامی بداریم.



محمدحسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین هم در این مراسم گفت: آموزش تخصصی خبرنگاران از یکی دوسال قبل آغاز شده و امسال نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: بزودی رشته خبرنگاری در مرکز علمی کاربردی اداره ارشاد استان قزوین دیار خواهد شد که نقش مهمی در مهارت آموزی خبرنگاران خواهد داشت.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: در کنار توسعه فضای رسانه ای استان خوشبختانه شاهد رشد کیفی رسانه های استان هم هستیم اما نباید قانع باشیم بلکه لازم است این مسیر با شدت هر چه بیشتر تداوم یابد.



در این مراسم به رسم یادبود لوح تقدیر به خبرنگاران فعال خبرگزاری ها، مطبوعات و رسانه ملی اهداء شد.