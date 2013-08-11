کارگاه آموزش بازاریابی برای تجار و بازرگانان اردبیل برگزار شد

مدیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل شامگاه یکشنبه در حاشیه این کارگاه آموزشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از دوره های آموزشی اتاق بازرگانی انتقال معلومات و اطلاعات اساتید متخصص در حوزه صنعت و تجارت است.

حسین وثوقی ایرانی اضافه کرد: علاوه بر این در طول دوره های آموزشی، تجارب بازرگانان و تجار اردبیلی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای ارتقا کیفی فعالیتهای تجاری پیشنهاد می شود.

وی افزود: اتاق بازرگانی در دو سال گذشته بازخوردهای مثبتی از دوره های آموزشی دیده است که با توجه به این تجارب زمینه ادامه آن را ضروری می داند.

مدیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تاکید کرد: در برگزاری دوره های آموزشی از اساتید به نام بومی و یا کشوری برای اداره کارگاه آموزشی دعوت می شود.

وثوقی ابراز امیدواری کرد نتایج مثبتی در پی برگزاری این دوره ها در افزایش معلومات رفتار تجاری بازرگانان اردبیلی حاصل شود.