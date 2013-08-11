ريشه يابي و برنامه ريزي دقيق راه حل رفع ناهنجاري هاي اجتماعي در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهيم قائد رحمتي عصر یکشنبه در جمع فرماندهان پلیس حفظ شئونات اسلامي در جامعه را بستر ساز امنيت در جامعه دانست و افزود: رشد و گسترش امنيت با رعايت اخلاق و شئونات اسلامي فزآينده تر است.

وی همچنین با بيان اينكه توجه به قوانين و مقررات و رعايت شئونات اسلامي حجاب و اخلاق جامعه را به سعادت خواهد رساند، اظهارداشت: عدم رعايت شئونات اسلامي بستر ساز ناهنجاري در جامعه بوده و منشا بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي عدم رعايت اخلاق اسلامي و شئونات است.

فرمانده نیروی انتظامي گيلان موفقيت جامعه را در رعايت قوانين و مقررات و شئونات اسلامي دانست و گفت: خادمان مردم در نيروي انتظامي نيز با تلاش مضاعف خود درصدد هستند كه قوانين و مقررات و شئونات اسلامي بهتر در جامعه حاكم شود تا احساس امنيت در جامعه ارتقا يابد.

وی با تاكيد براينكه همكاري و مشاركت مردم با پليس موجب كاهش آسيب هاي اجتماعي و بستر ساز امنيت در جامعه خواهد شد، افزود: با ريشه يابي و يافتن علت يك ناهنجاري و برنامه ريزي دقيق مي توان بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي را رفع كرد.

قائد رحمتی اظهار داشت: شناخت دقيق علل و عوامل مؤثر در بروز ناهنجاري اجتماعي و برنامه ريزي دقيق و مناسب، گرايش افراد را به آسيب هاي اجتماعي را به حداقل رسانيده و زمينه ارتقا امنيت اجتماعي جامعه را فراهم مي سازد.

وی با اشاره به اينكه ارتقا امنيت اجتماعي در جامعه مستلزم فرهنگ سازي و آموزش خانواده ها نيز است، افزود: هر خانواده مي تواند با فرهنگ سازي و القا الگوهاي رفتاري مناسب، بستر موفقيت فرزندش را فراهم سازد.

فرمانده انتظامي گيلان در ادامه شكست دشمن را در تلاش براي جلوگيري از پيشرفت و ضربه زدن به استقلال كشور ناشي از اعتقاد راسخ مردم ايران به رعايت قوانين و مقررات و شئونات اسلامي در جامعه دانست و يادآور شد: كسي كه اتكا اش به خداوند و عمل به توصيه ها و تعاليم متعالي دين مبين اسلام باشد، شكست ناپذير نخواهد بود.