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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۳۰

رستگار مطرح کرد:

65 تيم روزانه ترافيك جاده هاي گيلان را پوشش مي دهند

65 تيم روزانه ترافيك جاده هاي گيلان را پوشش مي دهند

رشت – خبرگزاری مهر: رئيس پليس راه گيلان گفت: در نيمه دوم تعطيلات تابستاني روزانه 65 تيم محسوس و نامحسوس پوشش ترافيكي جاده هاي استان را پوشش مي دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهيار رستگار عصر یکشنبه در جلسه هماهنگي ترافيكي نيمه دوم تعطيلات تابستاني كه با حضور فرماندهان و مديران داخلي پليس راه استان برگزار شد، افزود: با توجه به پيش بيني  و برنامه­ ريزي­ های انجام گرفته با اتمام ماه مبارك رمضان شاهد موج دوم سفرهاي تابستاني خواهيم بود.

وی تصریح کرد: گيلان به دليل جاذبه هاي طبيعي و گردشگري همواره مورد استقبال مسافران از سراسر كشور است كه اين امر در فصل تابستان به اوج خود خواهد رسيد.

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي گيلان با اعلام اینکه  مرحله دوم سفرها با اتمام ماه مبارك رمضان و تعطيلات عيد فطر آغاز خواهد شد، گفت: تمام توان عملياتي پليس راه استان برای پوشش ترافيكي محورهاي ارتباطي استان بكارگيري مي­شود.

وی افزود: اولويت عملكرد پليس راه در تعطيلات، مديريت و جلوگيري از انسداد و گره­هاي ترافيكي و برخورد با تخلف رانندگي است.

رستگار در ادامه  ضمن حائز اهميت خواندن طرح ترافيكي نيمه دوم تعطيلات تابستان یادآورشد: پليس راه استان با تمام قدرت و توان در خدمت مردم و مسافران ايمني ترافيك ايام تعطيلات تابستان را تامين خواهد كرد.

کد مطلب 2113700

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