خلق حماسه های سیاسی و اقتصادی مرهون خبرنگاران است/ شرمنده خبرنگاران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عباسپور عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در فرمانداری بوئین زهرا برگزارشد از خدمات ارزشمند فعالان رسانه ای استان در اطلاع رسانی و انعکاس خدمات دولت تقدیر کرد.



عباسپور افزود: اصالت خبررسانی بسیار مهم است و اگر قلم در دست شما قرار دارد باید مسئولیت سنگین آن ر ا بدانید و با فداکاری و از خود گذشتگی در پی ابلغ پیام مهم انقلاب اسلامی باشید.



وی افزود: خبرنگار کاری پر خطر است و در حجهان شاهدیم که گاهی خبرنگاران از کشوری اخراج می شوند و یا دستگیری خبرنگاران فلسطینی در عرصه اطلاع رسانی و شا شهادت آنها از مخاطراتی است که همواره وجود دارد و شهادت صارمی با شجاعت در مسیر خبر و آگاهی بخشی صورت گرفت که باید همو.اره این جایگاه حفظ شود.



این مسئول بیان کرد: همه شما خبرنگاران در رسالت خطیری که بر عهده گرفته اید پر تلاش ظاهر شده اید و من هم به عنوان نماینده مجلس علیرغم آین که برخی مطبوعات مطالبی علیه من نوشتند هرگز از آنها شکایت نکردم زیرا اهمیت و سختی کار شما را می دانم.





رسانه های غربی دست صهیونیسم است



عباسپور تصریح کرد: در عصر حاضر رسانه ها در اختیار صهیونیسم بین المللی است و با داشتن این همه ابزار از رسانه های ایران در هراس است و وحشت می کند لذا تلاش می کند با ایجاد محدودیت از تاثیر رسانه های ایران بکاهد.



وی گفت: همانطور که نفت در عرصه اقتصادی تاثیرگذار است در عرصه سیاسی و بین المللی نیز رسانه ها نقش آفرین هستند و رسالت شما صدور انقلاب است و در عرصه های مختلف از جمله تحقق حماسه سیاسی بخوبی عمل کردید و تاثیرگذار حاضر شدید.



نماینده مردم بویئن زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مشارکت بیش از 70 درصدی مردم در انتخابات با کمک رسانه ها ممکن شد و همه قدردان تلاش خبرگزاری ها، رسانه ملی و مطبوعات استان هستیم.



مشکلات مالی استقلال رسانه ها را تحت تاثیر قرار می دهد



سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه تنگناهای مالی استقلال رسانه ها را دچار خدشه می کند که باید برای آن فکری اندیشیده شود زیرا اگر اشتباهی در رسانه صورت گیرد گاهی جبران ناپذیر است و لطمات زیادی به کشور می زند.

عباسپور یادآورشد: اگر مطلب نادرستی از سوی رسانه ها به کسی منتصب شود و در فضای مجازی قرار گیرد به دلیل گستردگی انتشار آن تاثیر زیادی دارد لذا خبرنگاران باید دقت کنند تا آخرت خود را خراب نکنند و با نگاه به آینده، منافع ملی و رعایت اخلاق و وجدان با آبروی کسی بازی نکنند.



در این نشست حجت الاسلام زرینه امام جمعه بوئین زهرا هم در خصوص رسالت قلم اظهارداشت: اگر رسانهد ها در کنار بیان فعالیتها و عملکرد مسئولان نظام طرح مسائل و مشکلات را با نگاه نقادانه و سازنده مطرح کنند می توانند به رشد و تعالی کارها کمک کنند.



این نماینده یادآورشد: قلم باید در خدمت مردم و نظام باشد و صاحب آن جوابگوی نگارش قلم خود باشد تا خدای ناکرده شرمنده مردم نشود اما در کنار آن مسئولان هم باید قدردان خدمات ارزنده خبرنگاران باشند و جایگاه واقعی آنها را حفظ کنند.



احد احمدی فرماندار بوئین زهرا هم با گرامیداشت یاد شهدای رسانه اظهارداشت: جایگاه رسانه به قدری ارزشمند است که باید هفته ای به نام آنها تعیین شود تا بتوان از این قشر زحمتکش تجلیل و خدماتشان را به دیگران بازگو کرد.



فرماندار بوئین زهرا یادآورشد: خبرنگاران با حضور در همه حوادث تلخ و شیرین با حضور موثر خود آثاری به یادماندنی از خود به یادگار گذاشته اند و با ایثار و فداکاری در راه عقیده و ایمان خود بسیاری از وقایع را ماندگار کرده اند.

وی زنده نگهداشتن یاد شهدایی چون شهید آوینی و صارمی را وظیفه همگان دانست و بر تداوم راه شهدای رسانه تاکید کرد.



در این مراسم علی علیمحمدی مسئول سرای روزنامه نگاران با بیان برخی مشکلات جامعه رسانه ای استان گفت: خبرگزاری ها، مطبوعات محلی با مشکلات جدی در تامین فضای کار و چاپ هفته نامه مواجهند که از مسئولان انتظار داریم برای حل جدی آن اقدام کنند.



وی گفت: حل مشکلات سامانه سمان، راه اندازی صندوق رفاهی خبرنگاران، راه اندازی مجتمع ویژه استقرار رسانه های استان و توجه به مسائل رفاهی. درمانی خبرنگاران از جمله درخواستهای فعالان رسانه ای استان است که امیدواریم با کمک مسئولان و نمایندگان مجلس برطرف شود.



در این مراسم از خبرنگاران فعال استان تجلیل شد.