خشونت ها در ایرلند شمالی 58 مجروح به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاندلز بلات، اعتراضات در پایتخت ایرلند شمالی به خشونت کشیده شد. در راهپیمایی که پروتستان های طرفدار انگلیس در بلفاست برگزار کردند مداخله پلیس باعث زد و خورد خشونت بار با معترضان شده و در این میان چندین خودرو به آتش کشیده شد.

بر این اساس بیش از هزار و 200 پروتستان خشمگین در واکنش به راهپیمایی سالانه کاتولیک های جمهوریخواه به خیابان ها آمدند. در همین حال پلیس ایرلند شمالی ضمن مداخله خواهان پایان اغتشاشات خیابانی شد.

گزارش ها حاکی است در این خشونت ها 56 نیروی پلیس و دو نفر از معترضان مجروح شده اند که حال 4 نفر از مجروحان بسیار وخیم است. گفتنی است در اعتراضات مشابهی که روز پنج شنبه در بلفاست روی داد 8 نیروی پلیس مجروح و دهها نفر از معترضان بازداشت شدند.