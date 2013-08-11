کارکرد درمانی بیمه ها تغییر می کند/ تاکید رئیس جمهور بر افزایش سهم بیمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اکبر ترکان اظهار داشت: گاهی شاهدیم وقتی خانواده ای مشکل درمانی پیدا می کند تمام زندگی اش را از دست می دهد تا بیمارش را درمان کند، باید برای این وضعیت فکری کرد.

وی افزود: باید این هزینه ها را از گردن مردم برداشت. بیش از 80 درصد پرسنل، پزشکان و پرستاران در بخش دولتی شاغل اند که اگر ساماندهی شوند مشکلات تا حدود زیادی برطرف می شود.

ترکان ادامه داد: نظام درمانی و بیمارستانی کشور کم تحرک و سست است در حالی که بهترین امکانات در بخش دولتی است و باید تحرک ایجاد کرد.

اقشار ضعیف زیر بار خصوصی سازی درمان له می شوند

مشاور رئیس جمهور بیان داشت: اگر بخواهیم خصوصی سازی را در بخش درمان مطرح کنیم عده ای از مردم به خصوص اقشار ضعیف زیر بار آن له می شوند. مشکلات درمان موضوعی نیست که با فرمول عرضه و تقاضا حل شود و باید سیستم درمان را بهره ور کنیم.

مشاور رئیس دولت یازدهم گفت: الان نیروهای دولتی صبح در بیمارستان های دولتی و عصر در بخش خصوصی کار می کنند چون فکر می کنند در نظام دولتی حقوق همان حق القدم است و همین که حضور دارند حقوق شان حق است.

وی تاکید کرد: در حالی که همین افراد در بخش خصوصی اگر خوب کار نکنند از فردایش عذر آن ها را خواهند خواست. بنابراین برای بهره وری بخش دولتی در حالی که مالکیت دولتی است، باید نظام مدیریت را خصوصی کنیم. یعنی امکانات، تجهیزات و توان بیمارستان های دولتی با مالکیت دولتی، نظام مدیریتی خصوصی داشته باشد تا مثل یک بنگاه اداره شود.

تاکید رئیس جمهور به پرداخت حق بیمه 80 درصدی بیمه درمان

وی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور در خصوص پرداخت 80 درصدی حق بیمه ها برای درمان مردم، گفت: دکتر روحانی معتقد است باید بحث پرداخت 80 درصدی حق بیمه در این بخش انجام شود. بیمه شده حق دارد خدمات بخواهد اما اینکه جواب بیماران را بخش های دولتی نمی توانند بدهند به این دلیل است که نهادی متولی پیگیری شکایات نیست که این رویه با تغییر نظام تامین اجتماعی اصلاح خواهد شد و برنامه هایی در نظر داریم که این رویه را تغییر خواهد داد.