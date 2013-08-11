اختصاص 313 میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران، پروژه هاي نيمه تمام را سرمايه ملي دانست و افزود: يكي از ابتكارات دولت احمدی نژاد، شناسايي پروژه هاي بزرگ و تاثيرگذار كشور و تلاش براي اتمام آنها در قالب طرح مهر ماندگار بود كه خوشبختانه بار سنگيني از دوش دولت يازدهم برداشت.

وي نياز استان براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام را بيش از اين مبالغ دانست و گفت: اين بودجه هاي استاني به شرط تخصيص كامل هم پاسخگوي نيازهاي استان و پروژه ها نيست.

استاندار مازندران، از ابلاغ بودجه 50 ميليارد توماني براي احداث نيروگاه هاي زباله سوز ساري و نوشهر خبر داد و افزود: از اين مبلغ آنچه كه تاكنون تخصيص يافته 25 ميليارد تومان است و اميدواريم كه در روزهاي آتي نيز مابقي آن جذب شود.

وی گفت: بودجه عمراني استان در سالجاري 313 ميليارد تومان بوده است. اولويت تخصيص بودجه در شهرستان ها بايد پروژه هاي نيمه تمام، آب شرب روستايي و در شهرستان هاي ساحلي، طرح هاي دريا باشد.

استاندار مازندران گفت: از مجموع 547 ميليارد تومان بودجه استان در سال 92، مبلغ 313 ميليارد تومان عمراني و تملك دارايي است.

طاهايي افزود: از اين ميزان بيش از 246 ميليارد و 700 ميليون تومان بر اساس جداول و الزامات در شهرستان ها توزيع شده است.

وي تصريح كرد: 53 ميليارد و 500 ميليون تومان براي پروژه هاي استاني و 13 ميليارد تومان هم براي مصوبات خاص از جمله آب بندان ها و مهندسي رودخانه ها در نظر گرفته شده است.

طاهايي خطاب به فرمانداران اظهار داشت: اولويت تخصيص بودجه در شهرستان ها بايد پروژه هاي نيمه تمام، آب شرب روستايي و در شهرستان هاي ساحلي، طرح هاي دريا باشد.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.